Pamela López muestra imágenes inéditas de su rejuvenecimiento íntimo tras ampay con joven cantante

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López vuelve a estar en el ojo público, esta vez por compartir imágenes inéditas de su rejuvenecimiento íntimo tras el ampay que protagonizó junto al joven cantante Franco Portales. La influencer decidió mostrar parte del procedimiento en sus redes sociales, dejando ver que atraviesa una nueva etapa en su vida personal.

Pamela López muestra su rejuvenecimiento íntimo

La todavía esposa de Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al revelar que decidió realizarse un procedimiento de rejuvenecimiento vaginal. Lejos de mantenerlo en reserva, Pamela López compartió imágenes del proceso en sus redes sociales, donde se observa a una especialista realizando el tratamiento.

En las fotografías y videos difundidos, la influencer aparece recostada sobre una camilla mientras recibe el procedimiento con láser. Las imágenes permiten conocer parte de este tratamiento estético e íntimo al que decidió someterse recientemente.

La publicación de Pamela López llega en un momento en el que su vida sentimental también ha despertado bastante curiosidad. Y es que, tras su separación de Paul Michael, la influencer fue captada en una situación cercana con un joven cantante, generando toda clase de comentarios sobre su presente amoroso.

Pamela López es ampayada con Franco Portales

Antes de compartir las imágenes de su rejuvenecimiento íntimo, Pamela López ya había llamado la atención luego de ser ampayada besándose con el cantante y productor Franco Portales. El encuentro ocurrió en el interior de una camioneta y rápidamente generó especulaciones sobre una posible nueva relación.

Aunque inicialmente había evitado confirmar que tenía un nuevo saliente, posteriormente Pamela habló sobre el joven y dejó claro que ambos se estaban conociendo.

"Ya estoy conociendo una persona linda, interesante, inteligente. Tiene muchas cualidades y nada, la estamos pasando super bien, hemos conectado mucho. Es trabajador, guapo, es inteligente. Tiene muchas cosas que me llaman la atención", señaló.

Más adelante, también se refirió a las imágenes que habían generado tanta atención y respondió con tranquilidad sobre su vínculo con Franco Portales. "¿Qué es lo que va a salir? Lo que se ve no se pregunta. Es tu amigo, nos estamos conociendo, me parece un chico lindo, guapo, interesante y todo bien", expresó.

Pamela López también dejó en claro que se encuentra soltera y que no considera que exista algo que ocultar. "No hay nada grave, nada de qué esconderse, nadie le hace daño a nadie, estoy soltera, disfrutando, conociendo y nada", agregó.

Así, Pamela López mostró imágenes inéditas de su rejuvenecimiento íntimo luego de ser vinculada con el joven cantante Franco Portales. La influencer mostró el procedimiento con láser y confirmó que está soltera y conociendo al artista.