Fallece destacada cantante de música criolla tras batallar contra el cáncer: Familia y seguidores lamentan su deceso

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música criolla se encuentra de luto tras conocerse que una de sus exponentes ha fallecido tras una dura batalla contra el cáncer. Sus familiares y seguidores han lamentado el deceso de la talentosa artista.

Querida cantante de música criolla pierde la vida

En el marco de la celebración de Fiestas Patrias, la cantante criolla Rosita Vento partió a la eternidad a los 61 años enlutando así al criollismo peruano, pero sobre todo a su natal Arequipa. La información de su partida fue reportada el último miércoles, 29 de julio, por sus seres queridos.

En la Ciudad Blanca llevó su talento en diversos escenarios a lo largo de su extensa trayectoria que superó las cuatro décadas en las que mantuvo vivo el amor por el género criolla en cada vals, marinera, festejo o polca que interpretó en cada celebración del Día de la Canción Criolla.

Será recordada en el ambiente regional por su reconocible voz, su energía y su cercanía con el público que la llevaron a ser una figura querida. Su aporte al criollismo nacional y arequipeño fue reconocido oficialmente por la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero confirmando el lugar que ganó en la historia cultural del lugar que la vio nacer.

El sensible fallecimiento de Rosita Vento fue confirmado por su hermana Brenda Vento mediante su cuenta de Facebook en el que le dedicó un extenso y sentido mensaje de despedida en el que la destaca como una "hermana maravillosa" y "mujer extraordinaria".

"Hoy mi corazón está lleno de un dolor imposible de describir. Despedir a mi querida hermana, Rosita Vento, es una de las pruebas más difíciles que la vida me ha puesto. Cuesta aceptar que ya no escucharé tu voz, tu risa ni podré darte un abrazo, pero encuentro consuelo al imaginar que hoy has llegado a la presencia de Dios", escribió.

Arequipa despedirá a Rosita Vento

De acuerdo a una publicación en la cuenta oficial de Rosita Vento publicada por su hijo, este agradece el pésame por la muerte de su "madrecita" y procedió a especificar mayores detalles del último adiós a la cantante criolla.

Comunicado sobre el entierro de Rosita Vento

Mediante un comunicado se precisa que el velorio se realizó ayer miércoles, 29 de julio, en el velatorio Luz desde las 2:00 p.m., mientras que el entierro se llevará a cabo este jueves, 30 de julio en el Cementerio Campo Santo Jardín de Arequipa.

Como vemos, la música criolla nacional y de Arequipa se encuentran de luto luego de conocerse que la cantante Rosita Vento falleció a los 61 años luego de una ardua batalla contra el cáncer. En diversos escenarios destacó por su voz y energía al interpretar cada canción del género musical en el que vislumbró.