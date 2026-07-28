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Desató furor

Actor peruano expresa tajante mensaje previo a la toma de mando de Keiko Fujimori: "Desesperanzadoras Fiestas Patrias"

Un destacado actor peruano recurrió a sus redes sociales para dejar un mensaje por Fiestas Patrias que ha causado polémica al referirse al próximo gobierno de Keiko Fujimori.

Luis Baca lanza polémico mensaje previo a la toma de mando de Keiko Fujimori
Luis Baca lanza polémico mensaje previo a la toma de mando de Keiko Fujimori (Foto: Composición Exitosa)

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 28/07/2026

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En medio de la llegada de las Fiestas Patrias, un reconocido actor peruano ha destado polémica en sus redes sociales con un mensaje previo a que se realice la toma de mando presidencial de la presidenta electa Keiko Fujimori.

Actor peruano arremete contra el próximo gobierno

Mientras que para algunos peruanos la celebración de la independencia de nuestro país es símbolo de algarabía, para otros ese escenario no es así debido a que no se encuentran de acuerdo porque consideran que la llegada del nuevo gobierno no siignificará un cambio.

En ese sentido, todo hace indicar que quien tiene una postura compartida con lo último es el reconocido intérprete escénico nacional Lusi Baca, quien recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dejar un sutil mensaje contra el próximo gobierno que presidirá Fujimori Higuchi.

En el video que publicó se puede observar al artista con el rostro de decepción mirando hacia el cielo y acompañado de las tajantes palabras que van dirigidas a la próxima administración que conducirá a nuestro país.

"Lo siento, a mí no me da para celebrar el triunfo de la impunidad y el descaro del grupo de poder que nos gobernará los próximos años. Nada que celebrar este 28 de julio", se puede leer en el post publicado el último lunes, 27 de julio.

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Como vemos, el actor peruano Luis Baca recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un video junto a un mensaje polémico por Fiestas Patrias que fue dirigido al nuevo gobierno de Keiko Fujimori que asumirá este martes, 28 de julio, la Presidencia del Perú.

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