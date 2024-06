¡Pasó la página! Dayanita comparte primera foto con su NUEVO GALÁN y 'entierra' para siempre a Topito

01/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tal parece que Dayanita ya olvidó a 'Topito', por lo que no tiene problemas en lucirse al lado de su nueva pareja. Y es que la actriz cómica acaba de compartir una primera foto al lado de su nuevo galán.

Más enamorada que nunca

La integrante de 'JB en ATV' sorprendió a más de un seguidor al compartir una reciente imagen en la que aparece sumamente contenta al lado de quien sería su actual pareja.

Estamos hablando del cómico peruano, Bryan Flow, un joven muchacho a quien, según detalló Dayanita, conoce desde que los 13 años y además, con quien viene trabajando desde hacía ya un buen tiempo.

Es así que, en dicha fotografía, se puede apreciar la complicidad que existe entre ambos debido a que primero aparecen abrazados. En una siguiente imagen, la pareja se muestra libre y sonriente ante el lente que inmortalizó el momento.

En respuesta, su colega y actual pareja, Bryan Flow, comentó el cariñoso post, derrochando todo el amor que siente por la popular artista peruana: "Te quiero", escribió, agregándole varios emojis de corazón en color rojo y azul.

Usuarios le desean lo mejor

Como era de esperarse, un gran número de usuarios llenó de comentarios positivos la reciente publicación de Dayanita. Algunos le deseaban lo mejor en su nueva relación, mientras que otros recalcaban que la actriz cómica ya merecía ser feliz con alguien que realmente no tenga problemas en lucirse a su lado.

"Me encanta esta parejita. Bryan, cuídala mucho, ella merecer ser feliz", "Ya merecía sonreír con alguien que la presuma", "Bellos, preciosos", "Felicidades, Daya. Te mereces todo lo bonito", "Bella pareja", "Dayanita, mi diosa", "En amores. Felicidades, Dayanita", "Felicidades", "Merecías ser feliz, Dayanita", fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la actriz cómica.

Así lo presentó

Según contó Dayanita, conoce a Bryan desde los 13 años, lo cual ha permitido que él sea testigo de todas las etapas y transformaciones por las que ha pasado la actriz.

"Yo me conozco con él desde los 13 años, él ha vivido toda mi etapa, ha visto toda mi transformación. Es comediante", explicó Dayanita, confirmando que ambos comparten la misma profesión.

Este lazo de larga data ha permitido que ambos fortalezcan su vínculo sentimental: "No he conversado, pero hemos tenido un vínculo chévere, sabe quién soy. Su mamá me quiere y ya estamos en comunicaciones previas", mencionó.

No cabe duda que Dayanita atraviesa uno de sus mejores momentos, por lo que se animó a compartir la primera foto junto a su nuevo galán llamado Bryan Flow.