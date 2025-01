Paula Manzanal presume orgullosa la compra de su primera propiedad en Dubái: "Luego de tanto esfuerzo"

Paula Manzanal vuelve a dar que hablar. La modelo peruana reapareció en redes sociales para compartir una grata noticia con sus seguidores: Se compró su primera propiedad en Dubái.

La reconocida modelo, Paula Manzanal, ha dado un gran paso en su vida al adquirir por primera vez una propiedad en nada más y nada menos que la lujosa ciudad de Dubái, ubicada en los Emiratos Árabes.

Es así que, llena de orgullo y emoción, la influencer confirmó, a través de sus redes sociales, que al fin pudo cumplir este gran sueño que le permitirá vivir mucho más cómoda en la ciudad que desde siempre le robó el sueño e hizo que, en todo momento, se sintiese como en casa.

Para alegría de sus fanáticos, Paula Manzanal se convirtió en madre por segunda vez. Luego de varios momentos de polémica e incertidumbre, la modelo al fin puede disfrutar de la tranquilidad de haber formado un hogar y así lo reflejó en un reciente post, donde se le ve disfrutando de unas breves vacaciones en Tailandia junto a su nuevo amor, quien, además, es el padre de su pequeña bebé.

"Uno de los viajes más locos de mi vida junto a mi partner in crime, l' amour de ma vie, padre de mi pequeña Bella", escribió la influencer, revelando incluso que se hizo un primer tatuaje junto a su novio, por lo que no dudó en pedirle a su madre, en son de broma, lo siguiente: "mamá, no me mates".