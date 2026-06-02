¡Picante! Miguel Trauco fue captado con misteriosa mujer en su auto: "Se fueron a la parte de atrás"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las cámaras de "Magaly TV, la firme" volvieron a poner en el centro de la atención al futbolista Miguel Trauco. El programa difundió imágenes exclusivas en las que se observa al deportista acompañado por una misteriosa mujer dentro de su vehículo durante la madrugada en una calle del distrito de Miraflores. El material generó gran expectativa debido a los intentos previos por evitar su emisión.

Miguel Trauco en comprometedora situación

Según las imágenes mostradas en el programa de la 'Urraca', Trauco fue captado alrededor de las 4:35 de la mañana estacionando su camioneta en una zona poco transitada. Instantes después descendió del asiento del conductor y se dirigió hacia la parte posterior del vehículo. Allí permaneció cerca de veinte minutos junto a la mujer que lo acompañaba, lejos de la vista de los transeúntes.

El reportaje mostró que, tras ese lapso, ambos abandonaron la parte trasera de la camioneta por puertas distintas. La mujer fue captada acomodándose la ropa y sin zapatos al momento de bajar del vehículo. Luego permanecieron algunos minutos conversando en la vía pública mientras coordinaban su partida del lugar.

Las imágenes también revelaron que ambos se despidieron de manera cordial antes de tomar caminos separados. Mientras el futbolista se retiró de la zona, la mujer permaneció junto a la camioneta y posteriormente se marchó conduciendo la unidad. El programa identificó a la acompañante como Carla Arce Pazos.

Miguel Trauco intentó impedir la difusión de las imágenes

Magaly mostró que Trauco envió dos documentos a su canal. El primero correspondía a una denuncia por presunto acoso presentada ante las autoridades, mientras que el segundo era una carta notarial con la que buscaba evitar que las imágenes promocionadas por el espacio de espectáculos salieran al aire. La situación llamó la atención debido a la insistencia del deportista por frenar la emisión del reportaje.

"Nos dice que no podemos pasar imágenes de él, que nos prohíbe (,,,) Me interesan tres pepinos lo que haga. Me interesan tres pepinos lo que haga. Mis urracos se pasean por la gran Lima. Están los equipos buscando a gente conocida. Denuncia el seguimiento porque dice que un carro lo siguió de Magaly y de Willax. Que se decida porque nosotros trabajamos independientes", indicó.

Después de presentar los documentos, Medina cuestionó los argumentos presentados por el futbolista y consideró que las medidas adoptadas buscaban ejercer presión sobre el programa. Además, sostuvo que las acusaciones realizadas por Trauco carecerían de sustento y rechazó que su equipo haya realizado un seguimiento indebido o alguna práctica que pudiera ser considerada hostigamiento.

Es así que, la difusión de estas imágenes ha vuelto a colocar a Miguel Trauco en el centro de la atención mediática. Mientras el futbolista mantiene silencio sobre el contenido del reportaje, el ampay continúa generando comentarios en redes sociales y programas de espectáculos, donde su vida privada vuelve a ser tema de debate.