Miguel Trauco lanza COMUNICADO en redes sociales tras anuncio de AMPAY con misteriosa joven

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por medio de un comunicado en redes sociales, el futbolista Miguel Trauco ha expresado su punto de vista tras ser ampayado con una misteriosa mujer en la madrugada del domingo pasado. Una situación que ha generado impacto en el ambiente local tras la difusión de las imágenes publicadas por el programa de Magaly Medina.

El futbolista peruano Miguel Trauco se pronunció públicamente luego de que comenzaran a circular en redes sociales imágenes que lo vincularían con una joven, situación que generó diversas especulaciones sobre su vida personal.

Comunicado oficial de Miguel Trauco en redes sociales

Luego de que se hayan generado una serie de comentarios en redes sociales por la difusión de unas imágenes que saldrían en la edición de esta noche en el programa de la conductora Magaly Medina. Una figura emblemática por mostrar a su audiencia actos de infidelidad que cometen los distintos futbolistas y personas mediáticas de la farándula.

En ese sentido, a modo de defensa el representante del club Sport Boys lanzó un comunicado para aclarar su situación sentimental, expresando que no mantiene relación con la madre de sus hijos Karla Gálvez.

"Ante cualquier información que pueda difundirse hoy, quiero aclarar que llevo 3 meses soltero. Actualmente no mantengo ninguna relación sentimental", manifestó en su cuenta oficial de Instagram.

Comunicado de Miguel Trauco en redes sociales tras difundirse imágenes de ampay con misteriosa joven

Asimismo, el deportista peruano agradeció en su cuenta oficial el respeto y la comprensión de sus seguidores frente a la situación. "Gracias por el respeto y la comprensión", agregó en el texto compartido en sus redes sociales.

Motivo del comunicado

La publicación surge luego de que se difundieran imágenes que generaron comentarios y especulaciones entre usuarios de redes sociales y seguidores del futbolista. Ante ello, Miguel Trauco optó por emitir un pronunciamiento directo para precisar su situación personal, buscando evitar interpretaciones erróneas.

Con este mensaje, el jugador deja en claro que ha cerrado una etapa que la opinión pública conocía y estaba vínculado sentimentalmente a la madre de sus dos menores hijos, Karla Gálvez.

Además, hasta el momento, Miguel Trauco no ha brindado mayores detalles sobre las imágenes difundidas ni sobre los motivos de su comunicado en redes sociales tras el anuncio de ampay con la misteriosa joven, limitándose únicamente a reafirmar que se encuentra soltero desde hace tres meses tras finalizar la relación con la madre de sus hijos.