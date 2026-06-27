Deysi Araujo organiza piscinazo con sus amigas, pero seguridad la retira por hacer bulla: "Ellas son gritonas"

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deysi Araujo volvió a disfrutar de las áreas comunes de su edificio en San Isidro con un animado 'piscinazo' junto a un grupo de amigas. Sin embargo, la celebración terminó antes de lo previsto, ya que la seguridad del condominio intervino y les pidió retirarse debido al excesivo ruido que generaban durante el encuentro, lo cual incomodó a los vecinos que estaban en los alrededores.

Deysi y sus amigas disfrutan de 'piscinazo' en depa de San Isidro

La reunión fue organizada para celebrar que la exbailarina recuperó el derecho de utilizar las instalaciones del edificio tras ganar una demanda contra algunos de sus vecinos. Aprovechando el buen clima, el grupo decidió pasar la tarde en la piscina, donde el ambiente festivo rápidamente llamó la atención del personal del condominio por el volumen de las conversaciones y las risas.

Recién en ese momento se conoció que entre las invitadas se encontraban Susy Díaz, Paloma de la Guaracha, la 'Negra Petróleo' y la 'Canelita Amoretti', quienes compartieron la celebración con entusiasmo. Aunque inicialmente recibieron una advertencia para disminuir el ruido, el ambiente continuó siendo igual de animado y terminó motivando una segunda intervención de la seguridad del edificio.

Lejos de incomodarse, las asistentes mantuvieron el buen ánimo mientras abandonaban la zona de la piscina. Incluso se especuló con que algún vecino habría solicitado la intervención del personal de seguridad; sin embargo, finalmente se informó que la decisión respondió al incumplimiento de las normas de convivencia relacionadas con el exceso de bulla en las áreas comunes.

Tras el incidente, las amigas de Deysi Araujo le sugirieron mudarse a otro distrito para evitar nuevos inconvenientes con los residentes del edificio. No obstante, la exbailarina descartó esa posibilidad y dejó claro que continuará viviendo en San Isidro, ya que asegura sentirse cómoda en la zona y considera que ya forma parte de su estilo de vida.

Deysi gana demanda contra sus vecinos

Hace varios meses, la modelo denunció que la junta de propietarios del edificio donde vive le prohibió utilizar las áreas comunes, a pesar de que estaba al día con los pagos. Por ello, decidió iniciar una demanda, la cual fue resuelta por el Poder Judicial con un fallo a su favor.

Deysi aseguró que, ahora que ha logrado hacer respetar sus derechos, realizará una pequeña cena y celebración con sus amigas de toda la vida, aunque siempre respetando las normas de convivencia del edificio.

"Con Susy, Paloma, la 'Negra Petróleo' y Marijane vamos a organizar un almuerzo o una gran cena, pero siempre respetando la tranquilidad y las normas de convivencia de todos mis vecinos de San Isidro", indicó.

Es así que, la celebración terminó de forma inesperada por incumplir las normas de convivencia del edificio. Aun así, Deysi Araujo dejó en claro que no piensa abandonar San Isidro y que continuará disfrutando de las áreas comunes, aunque ahora con la experiencia de un festejo que dio mucho de qué hablar.