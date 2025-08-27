Productor de 'América Hoy' y su IMPENSADA publicación tras suspensión del programa ¿Vuelve a la Tv?

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El productor Armando Tafur sorprende a sus seguidores al lanzar una inesperada publicación en sus redes sociales tras la polémica situación que vivió Gisela Valcárcel con América Televisión, que la llevó a suspender la emisión del programa 'América Hoy'.

Gisela Valcárcel vs. América Televisión

El día de ayer, 26 de agosto, la popular 'Señito' denunció que había sido impedida de ingresar a las instalaciones América Televisión por órdenes del directorio y del CEO, Fernando Muñiz; sin embargo, estas acusaciones fueron desmentidas por dicho canal, quienes a través de un comunicado explicaron su posición y señalaron que la presentadora incumplió acuerdos comerciales establecidos.

Tras esta polémica, el programa 'América Hoy' salió del aire en plena transmisión en vivo, lo que dejó desconcertados a sus seguidores. Incluso, se pudo apreciar que los conductores, Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza, decidieron abandonar el set tras el presunto desplante realizado a la dueña de GV Producciones, quien anunció a su vez, que tomaría acciones legales contra el canal.

"América Hoy deja de salir por América Televisión. Y, por supuesto, ahora mismo mis abogados tendrán que arreglar eso, pero deja de salir por esta razón: La productora del programa fue prohibida de ingresar a las instalaciones de América Televisión. Si la productora no puede ingresar a las instalaciones de América Tv, por supuesto, que el programa no se puede dar", exclamó la empresaria en sus redes sociales.

'Papá' Armando tras suspensión de América Hoy

Luego de que Gisela Valcárcel sorprendiera al anunciar en vivo que "América Hoy" no seguiría al aire tras no permitírsele el ingreso, pese a que estaba invitada a una entrevista en el magazine que conduce su hija, Ethel Pozo, el productor del programa, Armando Tafur, también conocido como 'Papá' Armando, sorprendió a todos con una inesperada foto en su cuenta de Instagram.

En primer lugar, a pocas horas del anuncio de la 'Señito', compartió una foto frente a un letrero de "salida", que acompañó con un corazón negro. Esta instantánea también mostraba las iniciales de GV Producciones, ya que se encontraba en plena reunión de emergencia para saber cuál sería el destino del espacio televisivo que lideró por varios años.

Seguidamente, este miércoles, 27 de agosto, no dudó en lanzar otra imagen y esta vez en los exteriores del canal de América Televisión, donde se puede apreciar la hora en la que se emitía normalmente el "fenecido" magazine con una peculiar frase que no pasó desapercibido: "El recuento de los daños".

Productor de América Hoy sorprende con peculiar mensaje tras polémica de 'Gise' y América Televisión.

Noticia en desarrollo...