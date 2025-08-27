Valeria Piazza rompe su silencio y CONFIRMA emisión de 'América Hoy': "En vivo con Janet, Edson y conmigo"

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Valeria Piazza reapareció este miércoles, 27 de agosto, para confirmar que el programa 'América Hoy' sí saldrá en vivo por el canal América Televisión, con la conducción de Janet Barboza, Edson Dávila y la de ella, pese a la polémica suscitada el día de ayer entre Gisela Valcárcel y el canal televisivo.

Escándalo entre Gisela y América Televisión

El 26 de agosto, Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo en sus redes sociales denunciando que fue impedida de ingresar a las instalaciones de América Televisión e incluso arremetió contra el CEO Fernando Muñiz. Sin embargo, horas después, el espacio televisivo lanzó un comunicado asegurando que tienen pruebas que desmentirían la versión de la popular 'Señito' de no poder entrar al canal.

En medio del escándalo y la polémica, la exconductora de televisión mostró su molestia y aseguró que el programa 'América Hoy' dejaría de salir por América Televisión, para seguidamente exclamar: "Y, por supuesto, ahora mismo mis abogados tendrán que arreglar, pero deja de salir por esta razón: La productora del programa fue prohibida de ingresar a las instalaciones de América Televisión".

Tras este anuncio y dejar en incertidumbre el destino del magazine que era conducido por su hija Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza, un nuevo anuncio remeció la farándula y la televisión peruana.

América Hoy sí saldrá por América TV

Aprovechando su conducción en 'América Espectáculos', Valeria Piazza decidió comunicar que, pese a la controvertida escena protagonizada el día de ayer, el magazine 'América Hoy' sí se emitiría este miércoles en vivo y con la presencia de sus habituales conductores, aunque con la ausencia de la hija de Gisela, Ethel Pozo, sin dar mayores detalles.

"Hoy, señores, América Hoy sale en vivo a las 9:30 a.m. con Janet, Edson y conmigo que voy a cruzar para ser parte del programa. Es una situación bastante complicada, me siento entre la espada y la pared porque tengo bastante cariño y respeto tanto a América Tv como a Gisela y GV Producciones", expresó en vivo.

Seguidamente, señaló que ella no tenía los datos exactos de lo que pasó entre la dueña de GV Producciones y el canal, con el que tiene un "contrato desde hace siete años cuando no tenía experiencia televisiva"; sin embargo, expresó que "con toda la comunicación y herramientas que es hablar y tratar de solucionar esto, sí se puede lograr".

"Por lo pronto lo que les puedo decir es que SÍ, América Televisión sí va a transmitir en vivo la señal de 'América Hoy' a las 9:30 a.m. Una situación bastante complicada, pero quería explicarles mi posición, que tenía un contrato con ambos, con América TV y GV Producciones. Hoy sí salimos en vivo, señores", indicó la modelo peruana.

Valeria Piazza confirma emisión de América Hoy en América TV.

Noticia en desarrollo...