Ethel Pozo lanza SORPRESIVO mensaje tras conflicto entre Gisela y América TV: "Un nuevo comienzo"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo sorprende en redes sociales con un inesperado mensaje tras el conflicto de su madre, Gisela Valcárcel con América Televisión. Como se sabe la 'Señito' fue impedida de ingresar a las instalaciones del canal, por lo cual, habría tomado la decisión de dar por finalizada el programa 'America Hoy'.

Gisela Valcárcel anuncia el cierre de 'América Hoy'

Este martes, 26 de agosto, Gisela tenía pactada una entrevista en 'América Hoy'; sin embargo, tras una aparente decisión del directorio le impidieron ingresar a las instalaciones del canal América Televisión ubicada en Santa Beatriz. Esta situación generó la molestia de la exconductora de televisión y productora.

La popular 'Señito', a través de sus redes sociales, arremetió contra el CEO del canal, Fernando Muñiz, por la forma en que fue tratada pese a su gran trayectoria en el medio y en especial, porque el programa en que su hija Ethel Pozo es conductora, es un espacio producido por su empresa GV Producciones.

En ese marco, cuestionó el liderazgo de los directivos de América TV y anunció que toda esta situación se vería de ahora en adelante con sus respectivos abogados, pero no dudó en resaltar que este desplante genera la cancelación de 'América Hoy'.

"América Hoy deja de salir por América Televisión. Y, por supuesto, ahora mismo mis abogados tendrán que arreglar eso, pero deja de salir por esta razón: La productora del programa fue prohibida de ingresar a las instalaciones de América Televisión. Si la productora no puede ingresar a las instalaciones de América Televisión, por supuesto, que el programa no se puede dar", exclamó.

Ethel Pozo y su mensaje tras irse del Perú

Pero no todo quedó ahí, ya que Gisela aprovechó en soltar una frase que impactó en el medio del espectáculo, ya que reflejaría la razón por la cual se mantuvo tantos años frente a la televisión peruana: "Tengo prensa y voy a contar lo que tenga que contar a la prensa, porque tú tienes un canal, pero yo tengo un país que me quiere ".

En medio de este escándalo mediático, Ethel Pozo, sorprendió a sus seguidores. En primer lugar, por no aparecer al inicio del programa de hoy y segundo por el mensaje que lanzó en su cuenta de Instagram: se ausentó con motivo del viaje de una de sus hijas a España, pues la joven iniciará sus estudios en el extranjero y la conductora de televisión no dudó en acompañarla junto a toda su familia.

"Pasaron casi 9 meses volando. Hoy partimos hacia un nuevo comienzo, un nuevo hogar para mi Dome y aunque tratamos de sonreír estamos muy muy nerviosas porque todo cambió y reto implica miedo, pero vamos con Dios siempre", escribió la esposa de Julián Alexander.

Mensaje de Ethel Pozo tras cancelación en vivo de 'América Hoy'.

De esta manera, Ethel Pozo rompió su silencio con un inesperado mensaje en redes tras la cancelación en vivo de 'América Hoy' por el conflicto de su madre, Gisela Valcárcel con América Televisión.