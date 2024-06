¡Qué fuerte! Pamela Franco confiesa que su EXPAREJA le fue INFIEL en más de una ocasión: ¿Christian Cueva?

Pamela Franco continúa sumergida en la polémica. En esta ocasión, la cantante de cumbia se animó a revelar, en medio de uno de sus conciertos, que su expareja le fue infiel en más de una ocasión ¿Se refiere a Christian Cueva?

En los últimos meses, Pamela Franco vivió momentos bastantes intensos debido a que se reveló que fue pareja de Christian Cueva, pese a que este se encontraba casado con la madre de sus hijos, Pamela López, además de otras situaciones relacionadas a un conocido cantante de cumbia.

Sin embargo, parece estar dispuesta a seguir haciendo catarsis con su situación, puesto que aprovechó una de sus presentaciones para revelar frente a su público que ella también fue víctima de la infidelidad de una de sus parejas.

Según sus propias palabras, esta persona habría sacado los pies del plato hasta en tres oportunidades y no solo en Lima sino en varios putos al interior del país.

"Porque ese hombre no me engañó con una, me engañó con dos, tres, cuatro, ya perdí la cuenta, en todas las provincias...", expresó la líder de 'Pamela Franco y Orquesta.