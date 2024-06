¡Qué fuerte! Samahara Lobatón 'se declara' en BANCARROTA, pero Bryan Torres la desmiente

Recientemente, Samahara Lobatón reveló que Youna se ha desentendido por completo de su hija, por lo que ella se ha convertido en padre y madre para la pequeña, y debe correr con todos los gastos. Tras ello, la hija de Melissa Klug, sorprendió a todos al decir que se encuentra en bancarrota.

A través de sus redes sociales, la influencer compartió una historia donde enumera los gastos que ha realizado hasta el momento.

En su cuenta oficial de Instagram, Samahara Lobatón publicó una historia donde indica los gastos que debe hacer cada mes por lo que se encuentra en bancarrota. " Inicio de mes: Pagos, servicios, compras... Yo: Bancarrota (emoji llorando)" , manifestó.

Tras ello, su expareja y padre del segundo bebé que está esperando, Bryan Torres, fue contado por 'América Hoy' para que declare sobre estas afirmaciones que emitió la influencer.

"jajaja Amiga eso es sarcasmo pues, es un decir obvio (¿Pero sí estas pagando tu deuda?) Obvio, sino hace rato me hubiera publicado, no solo eso, (pago) gastos del bebé", dijo.

De acuerdo a sus propias palabras, la hija de Melissa Klug está más que convencida que logrará adaptarse nuevamente a la maternidad; sin embargo, dejó en claro que no tiene ni la más mínima intención de procrear una vez más.

En ese sentido, reveló que luego de dar a luz al bebé que tendrá con Bryan Torres, ella procederá a la trompa del Falopio que le queda con el objetivo de no volver caer en riesgo con su salud o en todo caso volver a embarazarse.

"Tengo un bebé más porque Xianna ya cumplirá 4 y literalmente es ahora o nunca, después de este bebé, me ligaré la trompa que me queda. Cierro mi fábrica con dos hermosos ángeles del señor", escribió.

Por otro lado, Samahara reveló que ya tiene 5 meses de gestación y también sabe el sexo de su bebé, pero los primeros 4 meses no fueron del todo agradables y hasta tuvo que ser hospitalizada por los síntomas.

"Con el de Xianna tuve vómitos hasta los siete meses y náuseas, nada más jajaja (...) Con este si me morí. Tuve hipermesis gravídica (qué vomitas hasta cuando tomas agua), así estuve cuatro meses, hasta me hospitalicé. Ya he vuelto a la vida hace unas semanas pero igual tengo náuseas, pero ya no vomito", agregó.