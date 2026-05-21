Exnovio de Adolfo Aguilar EXIGE que le pague DEUDA de más de S/10 mil al trabajar en 'La Granja VIP

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Adolfo Aguilar en el 'ojo de la tormenta'. Su exnovio Alejandro Merino le exige pago de deuda de S/10 mil tras su ingreso a 'La Granja VIP' como conductor del reality de convivencia. A través de sus redes sociales expuso chats que ponen en la mira al expresentador de 'Yo Soy'.

Revela chats y reclama pago de deuda a Adolfo Aguilar

Adolfo Aguilar sorprendió a todos al convertirse en conductor de 'La Granja VIP' tras la salida de Yaco Eskenazi del programa. Sin embargo, el panorama laboral que le sonreía se ha visto empañado tras una inesperada publicación de su expareja Alejandro Merino, quien, a través de su cuenta oficial de Instagram, le recordó la deuda que tiene con él desde hace varios años.

Por medio de imágenes y chats comprometedores en redes sociales, el exnovio del presentador de televisión sostuvo que había decidido mantener una postura tolerante y comprensiva en el pasado sobre la deuda debido a la supuesta crisis financiera que el artista manifestaba atravesar.

Sin embargo, ahora que Adolfo Aguilar tiene trabajo como conductor del programa 'La Granja VIP' considera que tendría la solvencia económica que le permita cumplir con el pago de la deuda, que en febrero del 2026 aseguró sería "por servicios profesionales que realizó para la productora Big Bang Films".

"Querido Adolfo Aguilar, ahora que ya tienes trabajo (por cierto, te felicito), supongo que ya vas a tener para pagarme el dinero que me debes. Te recuerdo que aún no recibo ningún tipo de pago a mi cuenta por el monto pendiente. En su momento entendí, como en algún momento me mencionaste, estabas quebrado y no tenías trabajo, pero ahora ya lo tienes. Por favor, procede a cancelar tu deuda conmigo", escribió.

¿Exnovio de Adolfo Aguilar llevará el caso por vía legal?

Para respaldar sus afirmaciones y exigencias para que Adolfo Aguilar cumpla con el pago de la deuda, Alejandro Merino decidió exponer diversas capturas de pantalla con chats privados de WhatsApp. En las imágenes se evidencian que el conductor trató de defenderse alegando que la empresa Big Bang Films quebró y dejó "muchas deudas" que esperaba se solucionen pronto.

En una de las conversaciones también se muestra que el exnovio de Adolfo Aguilar le escribió: "¿Me vas a pagar o es necesario denunciarte? Necesito que me pagues", para finalmente en una nueva historia compartida en sus redes sociales señalara que llevará el caso por la vía legal.

"No quería sacar ni contar quién realmente eres, pero me estoy viendo obligado. Nos veremos por vía legal", precisó en su cuenta de Instagram al no tener una respuesta clara a su reclamo.

Alejandro Merino llevará la denuncia por vía legal si Adolfo Aguilar no paga su deuda.

Un escándalo ha remecido la farándula peruana. El exnovio de Adolfo Aguilar le exige el pago de una deuda de S/10 mil ahora que tiene trabajo y solvencia económica al aceptar ser el conductor de 'La Granja VIP'.