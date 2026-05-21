¡Se acabaron las sonrisas! Mítico payasito 'Pitito', el más antiguo del Perú, falleció a los 102 años

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del arte nacional ha perdido a uno de sus más grandes exponentes. Ricardo Farfán, popularmente conocido como 'Pitito', considerado el payaso más antiguo del Perú, falleció a los 102 años.

Murió el payaso más longevo del Perú

Se acabaron las sonrisas. A los 102 años el artista Ricardo Farfán perdió al vida dejando un hondo pesar en el ambiente artístico del país. Aquel hombre que lucía por muchos años con zapatos palmípedos, ropa a rayas y la cara maquillada, al igual que su padre, ya no podrá sacar más alegrías a sus seres queridos.

La lamentable noticia fue dada a conocer por el Ministerio de Cultura mediante un sentido mensaje en el que resalta la figura que en vida significó 'Pitito' con un imborrable legado que perdurará en el tiempo.

"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Ricardo Farfán Iturrí, querido 'Pitito', reconocido como Personalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de Cultura, en mérito a su invaluable trayectoria artística y su aporte al arte circense nacional", se lee la inicio del texto.

En esa línea, la cartera de Estado liderada por la ministra Fátima Altabás Kajatt resaltó que el "talento, carisma y entrega hicieron reír, emocionar y acompañar" a diversas generaciones de peruanos y peruanas "dejando huella imborrable en la memoria cultural del Perú".

En consiguiente expresaron su pésame a los deudos del catalogado como el payaso más antiguo de nuestro país. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y a toda la comunidad circense y artística del Perú. Descansa en paz, querido 'Pitito'. Tu legado y tu alegría vivirán por siempre", finaliza el pronunciamiento.

🕊️ Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Ricardo Farfán Iturri, querido "Pitito", reconocido como Personalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de Cultura, en mérito a su invaluable trayectoria artística y su aporte al arte circense nacional. (1/3) pic.twitter.com/WRXMdPWIxx — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) May 21, 2026

La Comunidad Artística SACITE Perú brinda último adiós a 'Pitito'

El Sindicato de Artistas Circenses, Intérpretes y Técnicos del Espectáculo (SACITE) detalló que el fallecimiento de 'Pitito' sucedió el último martes y que sus restos venían siendo velados en el distrito de Surquilllo y que este jueves, a las 9:00 a.m., partirá hacia un camposanto localizado en Huachipa.

Además, la institución informó que ha declarado tres día de luto. "La Comunidad Artística SACITE Perú rinde homenaje póstumo a nuestro decano, señor Ricardo Farfán Iturre, conocido cariñosamente como 'Pitito', declarando tres días de duelo institucional", se leen una de sus publicaciones.

Este jueves 21 de mayo es un día lúgubre para el arte nacional debido a que se conoció el fallecimiento a los 102 años de Ricardo Farfán, conocido popularmente como 'Pitito', considerado el payaso más antiguo del Perú. La institución encargada de difundir la noticia fue el Ministerio de Cultura a través de sus canales con un sentido mensaje.