Nicola Porcella sufre DEVASTADORA pérdida y comparte sentido mensaje en redes sociales: "Muy difícil"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exchico reality y ahora actor, Nicola Porcella, atraviesa un difícil momento debido a que ha sufrido una pérdida devastadora que le ha afectado emocionalmente, así lo ha compartido con sus seguidores de las redes sociales. Conoce qué sucedió con el catalogado 'Novio de México'.

Una lamentable noticia para Nicola Porcella

Este jueves 21 de mayo, Nicola Porcella recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir la desafortunada noticia de que uno de sus familiares perdió la vida lo cual ha sido una noticia imprevista, pero a la vez muy dolorosa.

Mediante una publicación acompañada de un carrete de fotografías, el ex integrante de 'La Casa de los Famosos: México' reveló mediante un conmovedor mensaje que su primo Gonzalo murió y le dedicó un adiós muy afectuoso.

"Estoy escribiendo esto sin todavía asimilar que ya no estás. Me gustaría entender que la forma en que Dios y la Virgen obran para comprender por qué alguien tan bueno , que solo vivió para su familia, tuvo que irse. Espero algún día encontrar la respuesta, aunque sé que será muy difícil", se lee en el inicio del texto.

En consiguiente, lo calificó como "un hermano" a quien no pudo darle el agradecimiento por cuidarlo desde que era pequeño y siempre estar pendiente de él aún si tenía la posibilidad de haber realizado otras cosas, resaltó que ello lo hizo hasta sus últimos días.

"Fuiste un ejemplo para todos. Nos dejas un gran vacío que nunca se podrá llenar y, así como no cuestiono a Dios, solo le pido que nos dé fortaleza para poder salir adelante como familia", añadió la exfigura de América Televisión.

Por último, Nicola le prometió a su familiar que cuidará de su familia tal cual como él lo hizo cuando era más pequeño y aseguró que "voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que no les falte nada. Descanza en paz".

Nicola Porcella recibe mensajes de apoyo

El exintegrante de Esto es guerra no tardó en recibir diversos mensajes de apoyo de sus seguidores así como también de amistades o colegas que la vida le ha regalado.

Por ejemplo, su inseparable amiga Wendy Guevara expresó :"Estamos contigo, gordito". A ella se sumó el conductor de TV Mathias Brivio compartió lo siguiente: "Lo siento mucho Nico".

Entre otras figuras que se sumaron con palabras de se encuentran los actores Raysa Ortiz, 'Coco' Maxima, Daniel Elbittar, entre otras figuras que le hicieron saber que están presentes en este momento complicado.

A corazón abierto, Nicola Porcella compartió en sus redes sociales la devastadora pérdida familiar a causa del repentino fallecimiento de su primo Gonzalo, este jueves 21 de mayo. A través de su Instagram evidenció lo importante que era su ser querido en su vida hasta tal punto de verlo como un hermano, así lo reflejó mediante un sentido mensaje.