Renato Rossini Jr. impacta al revelar que vive en castidad: "Seguiré manteniéndolo"

Renato Rossini Jr. vuelve a dar que hablar. En esta ocasión, el chico reality decidió abrir su corazón y revelar detalles bastante íntimos de su vida. Es así que, en respuesta a una fan, este afirmó encontrarse viviendo en castidad de hace buen tiempo.

El influencer de 27 años se tomó un momento para interactuar con sus fanáticas a través de la famosa 'Cajita de Preguntas' de Instagram, donde muchas le hicieron críticas respecto a su participación en el reality argentino 'El Gran Hermano'.

Sin embargo, algo que llamó la atención, fue que una de sus seguidoras le escribió: "Debes ser menos intenso, no andes detrás de ninguna mina (chica), no te unas a ningún grupo, sé breve en tus nominaciones".

Este comentario ocasionó que Renato responda de manera bastante sincera, asegurando que desde hace dos años practica el celibato, es decir, no mantiene relaciones sexuales con ninguna mujer y que así continuará durante mucho más tiempo.

En diciembre de 2024, la participación de Renato Rossini Jr. en 'Gran Hermano' Argentina llegó a su fin tras una serie de polémicas que marcaron su paso por el reality.

Desde burlas y comentarios ofensivos hacia un compañero con enfermedad hasta las acusaciones de acoso por parte de sus compañeras, generaron que el peruano no lograra superar las críticas y sea eliminado con un porcentaje bastante terrible: 92.3% de los votos.

Ello lo convirtió en el participante "más odiado" del programa, según lo indicado por algunos periodistas y tiktokers argentinos. Es por ello que, aprovechando sus últimos minutos en pantalla, Rossini Jr . decidió pedir disculpas por su comportamiento.

"Quiero pedir disculpas a todos si es que me ven un poco arriba, muy arrogante, como si yo hubiera ganado, cuando no tengo idea de lo que está pasando afuera. Yo no soy más que nadie y no tengo corona porque tengo más seguidores ni porque limpie el baño. Esas cosas se hacen porque te nacen, no para quedar bien con la gente", dijo en aquel momento.