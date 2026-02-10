Ricardo Mendoza celebra la llegada de su primer hijo con imágenes exclusivas: "Bienvenido al mundo"

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La espera terminó y la felicidad llegó a casa de Ricardo Mendoza. El actor y comediante anunció el nacimiento de su primer hijo con Katya Mosquera, y lo hizo de manera emotiva, compartiendo en sus redes sociales imágenes exclusivas del pequeño que ya roba corazones.

Ricardo Mendoza anuncia que ya es papá

La noticia se dio a conocer el lunes 9 de febrero, cuando Ricardo Mendoza compartió su alegría en Instagram: "Pues llegaste al mundo, hijo mío. Qué alegría, llegaste antes de lo pensado. Definitivamente ya querías salir", escribió junto a tiernas fotos del recién nacido.

Más allá de compartir la alegría de la paternidad, el actor dedicó palabras a su pareja, reconociendo su esfuerzo y fortaleza durante todo el proceso.

"Tu mamá ha hecho todo el trabajo... su chamba es muy difícil y ejemplar. Yo le daré el soporte necesario en todo lo que pueda. Quiérela muchísimo", expresó con cariño en su publicación.

Ricardo Mendoza también reflexionó sobre el inicio de esta nueva etapa, describiendo la experiencia como un momento lleno de descubrimientos y emociones.

"Es interesante que fuimos al doctor sin saber que, por cuestiones de la vida, comenzaría tu aventura llena de oxígeno, hidróxido de carbono, decibeles distintos, fotones que no tenías en la pancita de tu madre y un montón de amor... que es el elemento que nunca te faltará".

El comediante cerró su emotiva publicación con palabras cargadas de amor y esperanza para su hijo: "¿Y ahora? ¿Qué aventuras tendrás? Pues las que vengan, tranquilo... que aquí estamos, tu mamá y yo, para acompañarte y ayudarte en lo que necesites".

Finalmente, le dio la bienvenida al mundo con una frase que resume el vínculo que ya los une: "¡Bienvenido al mundo! Diviértete mucho y vive pleno. Te amo con todo el corazón".

Magaly Medina felicita a Ricardo Mendoza

Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa a comentar sobre el nacimiento del hijo del comediante Ricardo Mendoza y, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de felicitarlo públicamente.

"Antes hay que felicitar a Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas. Se ha convertido en papá con su novia Katya Mosquera. Está feliz de la vida. Nos ha mandado hasta las fotos de su bebé", comentó Magaly Medina,

Así, Ricardo Mendoza celebrla llegada de su primer hijo con Katya Mosquera, compartiendo imágenes exclusivas y llenas de ternura, mientras comienza una nueva y emocionante etapa en su vida como padre.