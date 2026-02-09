Pamela López enfrenta pedido de prisión por incumplir normas contra Christian Cueva

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del espectáculo vuelve a girar en torno a Pamela López, quien enfrenta un nuevo capítulo judicial que podría marcar un antes y un después en su vida pública. El Octavo Juzgado de Familia de Lima solicitó prisión efectiva para la influencer, acusándola de incumplir medidas de protección dictadas a favor de su expareja y padre de sus hijos, el futbolista Christian Cueva.

¿Qué orden ha incumplido Pamela López?

La resolución, difundida por la defensa legal del deportista, señala que López habría desobedecido de manera reiterada la orden que le prohibía emitir comentarios u opiniones públicas sobre Cueva . Según el documento, esta conducta constituye un presunto delito de desobediencia a la autoridad, que podría derivar en una condena de entre 5 y 8 años de cárcel.

El caso no solo tiene un trasfondo judicial, sino también un fuerte componente mediático. Pamela López ha estado en el centro de la polémica por sus declaraciones públicas, romances expuestos y enfrentamientos con figuras del espectáculo.

En paralelo, su nombre aparece vinculado a denuncias de amenazas contra la animadora Selene Cucat, lo que ha intensificado la atención sobre su entorno. La defensa de Cueva, representada por el Estudio Villaverde, compartió en redes sociales la resolución judicial como prueba del incumplimiento.

"La señora Pamela López incumplió reiteradamente la orden que le prohibía emitir comentarios u opiniones en medios sobre el señor Christian Cueva", señalaron los abogados.

Reacciones y controversias

Mientras tanto, López ha optado por no pronunciarse directamente sobre el pedido de prisión, aunque sí ha dado entrevistas refiriéndose a las acusaciones que la relacionan con su examiga Cucat, a quien habría amenazado de muerte. López negó dichas afirmaciones y aseguró que el conflicto tendría como fin dañar su imagen pública.

En redes sociales, el tema ha generado un intenso debate entre seguidores y detractores, con opiniones divididas sobre si el caso actual se trata de un exceso judicial o de una consecuencia inevitable de sus actos.

El caso refleja cómo las figuras del espectáculo pueden pasar de la exposición mediática a enfrentar procesos judiciales de alto impacto. Pamela López, conocida por su presencia constante en programas de entretenimiento y redes sociales, ahora se encuentra en una situación que podría redefinir su futuro.

La polémica con Cueva y las denuncias adicionales la colocan en el ojo de la tormenta, donde cada declaración y cada movimiento son analizados con lupa.