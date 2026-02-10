RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Presidente asegura proceso electoral transparente

Gobierno declara de interés nacional las ceremonias de Transmisión del Mando Supremo 2026 y eventos conexos

El Gobierno declaró de interés nacional las ceremonias de Transmisión del Mando Supremo 2026 y eventos conexos que se desarrollarán del 27 al 28 de julio próximo.

Gobierno designa cuadros para la ceremonia de cambio de mando.
Gobierno designa cuadros para la ceremonia de cambio de mando. Presidencia de la República

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El Gobierno del Perú declaró de interés nacional la realización de las ceremonias de Transmisión del Mando Supremo 2026 y eventos conexos, que tendrán lugar en el próximo mes de julio, tras el desarrollo de las elecciones generales

La Resolución Suprema N.º 020-2026-RE que da por inicio los futuros actos protocolares, es refrendada por el presidente José Jerí Oré y el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez, habiendo sido publicada este martes 10 de febrero el Diario Oficial El Peruano

Empieza el procedimiento para dejar el cargo

Pese a que en el Congreso de la República existen siete mociones de censura y una de vacancia en su contra luego de que se revelaran sus reuniones fuera de agenda con el empresario chino Zhihua Yang, el actual mandatario encargado del Perú empieza desde hoy con la procedimiento que concluirá cuando a mitad de año deje el cargo a su sucesor o sucesora

En ese sentido, el próximo lunes 27 y martes 28 de julio, se llevarán a cabo las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo, correspondiendo a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, asumir el planeamiento, organización y conducción de las referidas ceremonias y actos oficiales del Estado.

"Dichas ceremonias configuran un escenario propicio para que el Gobierno que asumirá funciones a partir del 28 de julio de 2026, fortalezca los vínculos del Perú con la comunidad internacional, siendo indispensable asegurar la realización de actos de esta naturaleza, los cuales expresan la vigencia de los principios democráticos, el respeto a las normas que regulan el ejercicio del poder y la observancia de los usos y prácticas nacionales e internacionales", señala la resolución. 

Elecciones 2026: José Jerí afirma que garantizará un "proceso electoral transparente y libre"
Lee también

Elecciones 2026: José Jerí afirma que garantizará un "proceso electoral transparente y libre"

Designan equipo encargado de las ceremonias

A través de la Resolución Suprema N.º 021-2026-RE, el Ejecutivo designó a Comisión Ejecutiva encargada del planeamiento, organización y dirección de la Transmisión del Mando Supremo 2026.

De esta manera, el embajador en el Servicio Diplomático de la República, Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro, ha sido designado como coordinador general del mencionado grupo de trabajo.

Asimismo, el ministro en el Servicio Diplomático de la República, Enrique Augusto Noria Freyre, fue nombrado como director operativo de la Comisión Ejecutiva. 

José Jerí tendrá abogado pagado con dinero público para enfrentar investigación por caso 'Chifagate'
Lee también

José Jerí tendrá abogado pagado con dinero público para enfrentar investigación por caso 'Chifagate'

"La Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, efectuará en cada caso las coordinaciones con las autoridades competentes para la realización de la Transmisión del Mando Supremo 2026", precisa el texto.

A casi dos meses de la primera vuelta electoral, el Gobierno ha dado el primer paso para el cambio de mando que se realizará en julio próximo con la asunción al cargo del nuevo presidente para el período 2026-2031.

Temas relacionados elecciones 2026 Gobierno Hugo de Zela José Jerí Transmisión del Mando

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA