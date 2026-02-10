Gobierno declara de interés nacional las ceremonias de Transmisión del Mando Supremo 2026 y eventos conexos

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú declaró de interés nacional la realización de las ceremonias de Transmisión del Mando Supremo 2026 y eventos conexos, que tendrán lugar en el próximo mes de julio, tras el desarrollo de las elecciones generales.

La Resolución Suprema N.º 020-2026-RE que da por inicio los futuros actos protocolares, es refrendada por el presidente José Jerí Oré y el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez, habiendo sido publicada este martes 10 de febrero el Diario Oficial El Peruano.

Empieza el procedimiento para dejar el cargo

Pese a que en el Congreso de la República existen siete mociones de censura y una de vacancia en su contra luego de que se revelaran sus reuniones fuera de agenda con el empresario chino Zhihua Yang, el actual mandatario encargado del Perú empieza desde hoy con la procedimiento que concluirá cuando a mitad de año deje el cargo a su sucesor o sucesora.

En ese sentido, el próximo lunes 27 y martes 28 de julio, se llevarán a cabo las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo, correspondiendo a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, asumir el planeamiento, organización y conducción de las referidas ceremonias y actos oficiales del Estado.

"Dichas ceremonias configuran un escenario propicio para que el Gobierno que asumirá funciones a partir del 28 de julio de 2026, fortalezca los vínculos del Perú con la comunidad internacional, siendo indispensable asegurar la realización de actos de esta naturaleza, los cuales expresan la vigencia de los principios democráticos, el respeto a las normas que regulan el ejercicio del poder y la observancia de los usos y prácticas nacionales e internacionales", señala la resolución.

Designan equipo encargado de las ceremonias

A través de la Resolución Suprema N.º 021-2026-RE, el Ejecutivo designó a Comisión Ejecutiva encargada del planeamiento, organización y dirección de la Transmisión del Mando Supremo 2026.

De esta manera, el embajador en el Servicio Diplomático de la República, Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro, ha sido designado como coordinador general del mencionado grupo de trabajo.

Asimismo, el ministro en el Servicio Diplomático de la República, Enrique Augusto Noria Freyre, fue nombrado como director operativo de la Comisión Ejecutiva.

"La Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, efectuará en cada caso las coordinaciones con las autoridades competentes para la realización de la Transmisión del Mando Supremo 2026", precisa el texto.

A casi dos meses de la primera vuelta electoral, el Gobierno ha dado el primer paso para el cambio de mando que se realizará en julio próximo con la asunción al cargo del nuevo presidente para el período 2026-2031.