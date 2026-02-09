09/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cuando muchos pensaban que el jugador optaría por el silencio, Sergio Peña reapareció en redes sociales con una foto junto a su novia Camila Ganoza y terminó protagonizando un nuevo episodio en medio de la denuncia de abuso que lo rodea. Esta vez, el futbolista estalló contra una seguidora que cuestionó su publicación.

Peña es cuestionado por subir foto con su novia

Todo ocurrió en las últimas horas, cuando el futbolista peruano —recientemente fichado por el club turco Sakaryaspor— compartió una imagen junto a su actual pareja en sus historias de Instagram.

La publicación, que para muchos podía pasar como una muestra más de su vida personal, se dio en un contexto especialmente sensible, marcado por la denuncia de presunto abuso que enfrenta el deportista.

Como era de esperarse, la imagen no tardó en llenarse de comentarios a favor y en contra. Sin embargo, uno de los mensajes fue el que terminó encendiendo la polémica. "En Uruguay se le olvidó, pero en Perú ya se acordó que la ama", escribió una usuaria en tono irónico.

Peña estalla contra seguidora que lo cuestionó

Lejos de ignorar el comentario, Sergio Peña decidió responder públicamente con palabras que rápidamente se viralizaron. "Eso es lo que te convierte en una persona ignorante que no tiene personalidad y mucho menos una vida agradable", escribió, dejando clara su molestia por el cuestionamiento.

Sergio Peña pierde la paciencia y estalla contra seguidora que lo cuestionó por subir foto con su novia

Pero el descargo no terminó ahí. El jugador también criticó que personas ajenas a su entorno opinen sobre su vida privada y, sobre todo, sobre su pareja.

"Te metes a una cuenta de una persona que no conoces para comentar cosas que solo te hacen ver de la manera más ridícula que puede existir", agregó en su respuesta.

En la parte final de su pronunciamiento, Sergio Peña dijo: "Diciendo cosas que solo te convierten en una más de todas las personas que sin saber una verdad se la inventan".

Finalmente, el futbolista cerró su mensaje con una reflexión personal, alejándose por completo de lo deportivo y enfocándose en su vida fuera de las canchas: "Vive tu vida y sé feliz, invierte tu tiempo en una buena educación y en darle amor a tu familia".

Así, en medio de la denuncia de abuso sexual, Sergio Peña volvió a generar titulares tras subir una foto con su novia Camila Ganoza y estallar contra una seguidora que lo cuestionó en redes sociales.