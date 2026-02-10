Gianluca Lapadula es visto muy cercano a otra mujer que no es su esposa: "No sabemos si está separado"

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde que se difundieron las imágenes en Magaly TV, la Firme, Gianluca Lapadula volvió al ojo de la tormenta. El futbolista ítalo-peruano fue captado en un ambiente nocturno en Barcelona, muy cercano a otra mujer que no es su esposa, Alessia Macrí.

Lapadula en discoteca de Barcelona

Todo ocurrió la madrugada del 1 de febrero en la ciudad de Barcelona. Según el informe presentado en Magaly TV, la Firme, Gianluca Lapadula fue visto en el restaurante y discoteca Gatsby, uno de los locales más reconocidos del centro de la ciudad.

Allí, el futbolista del Spezia Calcio se mostró conversando, bailando y compartiendo bebidas con una joven vestida de blanco, quien no pertenece a su círculo familiar público.

También se ven momentos de cercanía entre el jugador y la misteriosa mujer, incluyendo un acercamiento cara a cara que generó sospechas de un posible beso, aunque no hay confirmación.

El equipo de Magaly TV, la Firme indicó que las imágenes fueron tomadas por los 'urracos europeos', quienes siguieron al jugador mientras disfrutaba de la noche, despertando dudas sobre su relación con esta mujer.

Sin confirmación sobre separación

Estas imágenes llaman aún más la atención porque Gianluca Lapadula siempre ha proyectado la imagen de un hombre amoroso y fiel, especialmente desde su matrimonio con Alessia Macrí en 2016 y la renovación de votos en 2020 en Italia.

A pesar de lo evidente en las imágenes, no hay confirmación sobre una posible separación del futbolista. Magaly Medina señaló que, hasta el momento, se tiene entendido que Lapadula sigue formando parte de una familia y que solo él podría aclarar la naturaleza exacta de esta salida nocturna.

"Lo hemos visto divertirse en una discoteca de Barcelona con una chica que no es su esposa, algo que nos pareció realmente revelador y sumamente inquietante, teniendo en cuenta que él es un hombre casado y que no sabemos si está separado. Tenemos entendido que siguen formando una familia", afirmó Magaly.

Hasta el momento, el futbolista ítalo-peruano aún no se ha pronunciado públicamente sobre las polémicas imágenes difundidas por Magaly TV, la Firme; lo único que hizo fue limitar los comentarios en sus redes sociales oficiales.

Así, Gianluca Lapadula vuelve a estar en el ojo del público tras ser visto muy cercano a otra mujer que no es su esposa, en una salida nocturna en Barcelona que contrasta con la imagen amorosa y familiar que había proyectado hasta ahora.