José Jerí confirmó que este jueves se presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras dos meses de espera y reprogramaciones, el mandatario afirmó que este jueves 12 de febrero se presentará ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana el Plan Nacional de Seguridad.

El jefe de Estado confirmó que el nuevo Plan Nacional de Seguridad ya está finalizado y será presentado formalmente este jueves, en el marco de una nueva sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

Hay que mencionar que con esta medida se busca fortalecer la lucha contra la criminalidad a través de acciones preventivas con las que se pueda brindar protección a la población más vulnerable, sobre todo a jóvenes y adolescentes.

En tal sentido, Jerí Oré indicó que la postergación previa de este ya se encuentra resuelta por lo que desde el Poder Ejecutivo se encuentra listo para someter esta propuesta a evaluación de las autoridades competentes.

"El jueves se presentará el plan ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que deberá evaluarlo y aprobarlo. Eventualmente podrán plantearse algunas modificaciones eso ya dependerá del criterio de los demás participantes y sobre la base de ello tendremos una herramienta nueva, vigente y con base en el principio de realidad, para continuar enfrentando la inseguridad ciudadana", señaló.

Según expuso el plan tiene como objetivo principal evitar que menores de edad puedan ser captados por bandas criminales y organizaciones delictivas. Además, refirió que la elaboración de este plan respeta el marco legal peruano y a su vez garantiza el cumplimiento de las normas nacionales frente a organismos internacionales.

¿En qué consiste el Plan Nacional de Seguridad?

