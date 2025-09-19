Zully y Cañita desatan rumores al aparecer juntos de la mano durante evento: "Matt en UCI"

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Zully y Cañita desataron la locura entre sus seguidores al aparecer juntos de la mano durante la presentación del videoclip de Las bonitas con las bonitas. La escena no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en TikTok, generando todo tipo de rumores sobre la relación entre ambos creadores.

Zully y Cañita se muestran tomados de la mano

Todo ocurrió durante la presentación del videoclip de Las bonitas con las bonitas, colaboración de Zully con el rapero puertorriqueño Kevvo.

Entre los mariachis y la emoción del público, uno de los invitados logró capturar a Zully y Cañita tomados de la mano. La reacción fue inmediata: los asistentes empezaron a grabar y el clip se viralizó en cuestión de horas en TikTok.

La comunidad de ambos creadores explotó en comentarios. Mientras algunos seguidores celebraban la posibilidad de un romance, otros señalaban que se trataba de una muestra de amistad.

Entre los comentarios más comentados se podían leer mensajes como "Matt en UCI", haciendo referencia al creador Matt Keelan, vinculado anteriormente a Zully, y otros que decían: "Mira a mi no me gusta el shipeo, pero se ven lindos juntos" o "Eso es pura amistad, son amigos eternos".

Aunque el gesto levantó sospechas, ni Zully ni Cañita han confirmado algún romance. Ambos han reiterado en varias oportunidades que mantienen una relación de gran amistad, y el momento solo habría sido una expresión de cariño en público.

¿Quién es Zully?

Nacida y criada en Los Olivos, Zully creció en un hogar de orígenes humildes, pero con sueños enormes. Desde pequeña aprendió a enfrentar los altibajos de la vida con determinación y con la clara meta de salir adelante.

Su interés por el mundo digital surgió temprano, y gracias a su amiga Lucero, dio sus primeros pasos en el universo de las redes sociales.

Hace más de tres años, Zully empezó a crear contenido en TikTok, encontrando en los trends de baile una forma natural de expresarse. Su estilo fresco, espontáneo y auténtico conectó rápidamente con miles de jóvenes, sobre todo mujeres, que hoy forman su comunidad: las gatchurras.

Hoy, Zully cuenta con más de 3 millones de seguidores en TikTok y más de 70 mil en Instagram, cifras que continúan en constante crecimiento, consolidándola como una de las creadoras de contenido más influyentes de su generación.

Tras los segundos capturados en la presentación del videoclip de Las bonitas con las bonitas, Zully y Cañita se convirtieron en el centro de conversación en redes sociales. El hecho de que se tomaran de la mano provocó una lluvia de comentarios y rumores, dejando a todos pendientes de lo que podría pasar entre ellos.