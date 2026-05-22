Laura Spoya se luce con su 'colágeno' en su streaming y Magaly la destruye: "Viejonasa y no aprende nada"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya sigue generando controversia por su presunta vinculación sentimental con Sebastián Gálvez, quien es más conocido como su 'colágeno'. En la más reciente edición de su podcast 'La Manada', el invitado fue Sebastián, con quien Laura coqueteó y grabó bastante contenido picante. Esto hizo que Magaly la critique duramente por vender ese tipo de morbo, cuando decía estar en contra de ello.

Magaly chanca a Laura por mostrar a su colágeno

Magaly Medina mostró extractos de la participación de Sebastián Gálvez en el podcast de Laura. Durante todo el programa, ambos fingieron tener una cercanía sentimental y el chibolo hasta cargó a Laura. Además, grabaron varios videos, dando a entender que serían amantes y tendrían un romance en secreto.

Esto no le gustó a Magaly, quien recordó que hasta hace unos días Laura se quejaba de que las personas la criticaran por relacionarse con alguien menor que ella, asegurando que solo buscaban vender morbo, pero ahora eso es lo que ella hace. "Me tenía hasta aquí con la palabra morbo y resulta que ahora que le va mal en las redes, recurre al morbo".

Según la conductora de ATV, el streaming de Laura Spoya ha tomado la decisión de llevar a Sebastián Gálvez como invitado debido a que están caídos en audiencia. "Ahora le va mal en las redes. La gente le da la espalda por su mal comportamiento, por su no concordancia con aquello que predica a la hora de actuar", agregó.

Por otro lado, la conductora aseguró que el hecho de que hayan aparecido juntos en su programa también es una forma de oficializar un romance, según lo que dictan las redes sociales hoy en día. Finalmente, la cuestionó por seguir exponiendo su vida, pese a las críticas que recibe en redes sociales.

"Hizo tanto berrinche y habló mal de todos los programas y sus críticos para que al final termine oficializando al chibolo y poniéndolo en redes sociales (...) Hay gente que se luce y hay gente que se esconde. No has aprendido nada, Laura. Tan viejonasa y no ha aprendido nada ", sentenció.

Es así que, la polémica entre Laura Spoya y Magaly Medina vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la exposición de la vida privada en redes sociales y streaming. Mientras Laura apuesta por contenido más provocador junto a Sebastián Gálvez, sus críticos consideran que contradice el discurso que mantenía semanas atrás sobre el rechazo al morbo y las especulaciones sentimentales.