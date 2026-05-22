Fallece querido cantante de cumbia y declaran luto en su ciudad natal: Banda y amigos le dieron último adiós

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un querido cantante de cumbia ha fallecido por lo que se ha generado gran conmoción en el ambiente artístico. La banda a la que pertenecía, familiares y amigos le dieron un último adiós.

Cantante de cumbia pierde la vida inesperadamente

La música chilena se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte del intérprete Kevin Jeldres Acuña. reconocido cantante de cumbia y líder de la agrupación 'Kevin y sus Lumaquinos'.

De acuerdo con información de diversos medios locales, el artista tuvo problemas de salud repentinos, sin embargo, sus seres queridos no han hecho hincapié sobre cuál fue la verdadera causa de su deceso.

El encargado de informar sobre la partida del exponente de la cumbia fue Fernando Sax Poblete, bajista y director de la agrupación, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un sentido mensaje sobre su compañero. Además, esta misma publicación fue remitida en la página oficial del grupo musical.

Kevin y sus Lumaquinos en el escenario tras una presentación

"Hoy me toca despedir con muchísimo dolor a alguien que dejó una huella enorme en mi vida y en la de muchas personas. Kevin no solamente no solo fue un tremendo artista arriba de un escenario, también fue una gran persona, un compañero leal y un hermano de esos que la vida pone muy pocas veces en el camino", se lee en el inicio del post.

En ese sentido, el músico resaltó que junto al vocalista compartieron "música, escenarios, risas, conversaciones eternas y también muchos momentos difíciles donde siempre estuvimos el uno para el otro".

"Todavía cuesta creer una partida tan injusta y tan repentina. Su ausencia deja un vacío enorme entre todos quienes tuvimos la suerte de conocerlo y compartir con él", añadió Fernando Sax Poblete.

Decretan duelo comunal en honor al cantante

Al conocerse que el líder de la agrupación de cumbia 'Kevin y sus Lumaquinos' falleció el útlimo martes, Juan Carlos Abud, el alcalde de la Municipalidad de Machalí, su ciudad natal, decretó dos días de duelo como muestra de respeto y reconocimiento a la trayectoria del músico.

Desde el municipio recordaron al intérprete como un artista cercano y querido por la comunidad, valorando sobre todo su constante participación en actividades culturales y artísticas de la comuna.

Por su parte, la familia así como también las personas allegadas al intérprete de cumbia informaron que será velado en el Centro Cultural Germán Ruz Baeza, localizado en Machalí.

Como vemos, el cantante de cumbia Kevin Jaldres Acuña, líder del grupo de cumbia 'Kevin y sus Lumaquinos', falleció el pasado martes 19 de mayo, debido a problemas de salud repentinos. El municipio de Machalí, su ciudad natal, decretó dos días de duelo comunal en su honor.