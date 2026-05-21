¡AMPAY! Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son captados tomados de la mano en concierto

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo romance podría estar naciendo en el espectáculo peruano, estor luego que revelen imágenes de Carlos Alcántara y Laura Huarcayo juntos en el concierto de Ed Sheeran. Los videos no tardaron en generar revuelo en redes sociales ya que ambos fueron captados disfrutando de la presentación en Lima, pero lo que más llamó la atención fue la cercanía y complicidad que mostraron durante toda la noche.

¿Cachín y Lauran están saliendo?

Las imágenes difundidas por 'Magaly Tv, La Firme' muestran al recordado actor caminando de la mano con la conductora a la salida del Estadio Nacional. Además, en otros momentos del evento, también se le observa abrazándola y tomándola de la cintura mientras conversaban y disfrutaban del concierto del artista británico.

La escena despertó una ola de comentarios entre los seguidores del actor, quien en las últimas semanas ha sido relacionado con distintas mujeres tras confirmarse su separación. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el vínculo que mantienen, las imágenes dejaron abierta la posibilidad de una relación más cercana que una simple amistad.

Otro detalle que llamó la atención fue que el propio Carlos Alcántara compartió una fotografía junto a Laura Huarcayo en sus historias de Instagram, lo que alimentó aún más las especulaciones. Ambos mantienen una amistad de varios años, pues trabajaron juntos en el desaparecido programa Lima y Limón. Sin embarrgo, hasta el momento, ni el actor ni la conductora han dado declaraciones sobre las imágenes que vienen circulando en programas de espectáculos y redes sociales.

Cachín se molesta por críticas a su estilo de vida

En la más reciente edición del programa de streaming 'Sin más que decir', Carlos se dirigió específicamente a las personas que lo cuestionan por salir de fiesta de forma constante, en vez de mantener un perfil bajo, como siempre lo tuvo durante su vida de casado.

"¿Cómo te va a sentar que alguien, desde la ignorancia, me diga cosas cuando ni siquiera me conoce? Cosas como que yo debería estar sentado en mi casa con mi esposa y mis hijos, en vez de estar haciendo tonteras, que ya no son parte de mi edad (...) O sea, ¿quién chu... tiene que decirte a ti lo que tienes que hacer?", dijo.

En esa misma línea, Cachín se mostró muy incómodo porque muchas personas lo juzgan sin conocer el trasfondo de lo que él siente. "O sea, ¿quién te juzga sin conocerte y dice cosas de ti cuando no te conoce? Mi vida la he llevado correctamente. Siempre dicen: 'ahí viene el hombre de la noche'. O sea, ¿yo no he sufrido por separarme?", indicó.

Es así que, las recientes imágenes de Carlos Alcántara junto a Laura Huarcayo aparecen en medio de las reflexiones que el actor hizo sobre las críticas a su vida personal. "Cachín" dejó claro que atraviesa un proceso difícil tras su separación y cuestionó los señalamientos hacia su nueva etapa, marcada ahora por salidas públicas y una vida social más visible.