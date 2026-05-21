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Drama en aeropuerto

Nicola Porcella revela que ATRAVIESA difícil situación tras sufrir LAMENTABLE pérdida en aeropuerto

El modelo enfrenta un complejo momento tras la pérdida de un familiar cercano. Mientras se encontraba cumpliendo compromisos laborales en México, el exchico reality sufrió una importante pérdida.

El modelo reveló su gran pérdida.
El modelo reveló su gran pérdida. (Difusión)

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 21/05/2026

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El incidente ocurrió cuando el artista se desplazaba desde Monterrey hacia la Ciudad de México por motivos de trabajo. Tras descender de su vuelo, se percató de la ausencia de su cartera, la cual contenía su documentación necesaria para emprender el vuelo hacia el territorio peruano.

El desesperado pedido a la aerolínea

Según el relato compartido en sus redes sociales, el impacto emocional por la noticia del fallecimiento de su primo es inmenso. El también actor explicó que, aunque el objeto no contenía dinero, los documentos guardados son fundamentales para lograr acompañar a su familia.

"Se los pido por favor porque es urgente, me devuelvan mis documentos, por favor, porque es urgente", publicó.

@pablochagra Desaparece la cartera de #NicolaPorcella en un avión y no puede llegar a Perú para acompañar a su familia 🤯 #chismillennial #PabloChagra ♬ sonido original - PABLO CHAGRA

El ex integrante de La Casa de los Famosos México hizo un llamado directo a la aerolínea Aeroméxico a través de sus plataformas digitales, solicitando apoyo prioritario para recuperar sus pertenencias. Esta situación ha generado una rápida movilización entre sus seguidores en sus redes.

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Apoyo masivo y búsqueda activa

Ante la falta de respuesta inmediata, el modelo publicó un mensaje solicitando el apoyo de posibles pasajeros que hayan compartido su vuelo. El artista manifestó que su única prioridad es recuperar su identificación, dejando de lado cualquier valor material que estuviera dentro del accesorio.

"Ya están buscando, pero hay la posibilidad de que algún pasajero tal vez la tomó y si le llega este mensaje de verdad no me interesa nada más que los documentos. Agradecería de corazón que me los hagan llegar lo demás no importa", posteó.

La comunidad digital se ha solidarizado con Porcella tras conocer los detalles del extravío en un momento tan sensible. La incertidumbre sobre el paradero de sus papeles mantiene en vilo a sus seguidores, quienes esperan que la situación se resuelva pronto para su esperado viaje.

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Las autoridades y el personal de la aerolínea aún se encuentran revisando las bitácoras y registros de los últimos vuelos realizados. Porcella mantiene la esperanza de que la honestidad de algún viajero permita finalmente recuperar su documentación oficial y así poder concretar el traslado necesario para su familia.

El actor agradeció las muestras de cariño y la difusión constante de su caso. Mientras tanto, espera una pronta respuesta de la empresa aérea, cuya colaboración es clave para mitigar este doloroso proceso y permitir que pueda despedirse de su ser querido en tierras peruanas lo más pronto.

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