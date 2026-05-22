Xiomy Kanashiro confirma que quiere ser madre junto a Jefferson Farfán: "Él también quiere un hijito más"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro volvió a encender la polémica en torno a su relación con Jefferson Farfán, debido a que confirmó que ambos han hablado sobre la posibilidad de convertirse en padres, a pesar de que el exfutbolista ya se realizó la vasectomía hace un tiempo. La bailarina confirmó que ambos sueñan con convertirse en padres y han hablado sobre el tema muy seriamente.

En una entrevista que la bailarina concedió al podcast de Verónica Linares, confirmó que uno de sus más grandes sueños es convertirse en madre, y qué mejor ahora que está llevando una sólida relación con Jefferson Farfán, de quien dijo también anhela tener un quinto hijo.

¿Xiomy y Farfán serán padres pronto?

El tema llama particularmente la atención debido a que, después de procrear a su hija Luana, Farfán confirmó que se había sometido a la vasectomía, cerrando así la posibilidad de tener hijos de forma tradicional. Sin embargo, Xiomy afirmó que ya ha hablado del tema con la 'Foquita' y ambos tienen mucho interés en formar una familia.

"Sí, claro que sí, eso se ha conversado (tener un hijo), pero todo a su debido tiempo", dijo Kanashiro en entrevista con Verónica Linares.

Sobre la posibilidad de procrear de manera tradicional, Xiomy reveló que, aunque Farfán se sometió a la vasectomía, ha guardado espermatozoides para poder volver a fecundar utilizando la tecnología. "Él me ha dicho que se había hecho la vasectomía, pero que había guardado su miel para cuando tenga otra pareja , por si quería tener su hijo", reveló.

Asimismo, recalcó que, aunque han hablado sobre la posibilidad de convertirse en padres, no es algo que tengan como meta a corto plazo, ya que ambos están enfocados en sus metas personales y aún no definen la fecha en la que ella podría quedar embarazada.

" Él también quiere quizá más adelante tener un hijito más y yo también , obviamente, pero mucho más adelante (...) Yo creo que no estaría con una persona si es que no voy a hacer mi familia más adelante . Sin embargo, ahorita, este año, no está en nuestros planes", sentenció.

Es así que, las declaraciones de Xiomy Kanashiro evidencian que su relación con Jefferson Farfán atraviesa un momento estable y con proyección a futuro. Aunque ambos descartan convertirse en padres en el corto plazo, el hecho de haber conversado seriamente sobre formar una familia demuestra el nivel de compromiso que existe entre la bailarina y el exfutbolista.