Robert Muñoz pasa a la fila de los casados: Todos los detalles de la boda de 'Clavito y su Chela'

02/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un emotivo evento, Robert Muñoz, líder de 'Clavito y su Chela', y Andrea Fonseca, madre de sus hijas, dieron el sí ante el altar en una ceremonia matrimonial celebrada en la capilla del Casino de la Policía en La Molina. La pareja, emocionada, compartió este momento especial con familiares y amigos, destacando la presencia de sus pequeñas como damas de honor.

El sí ante el altar

Robert Muñoz y Andrea Fonseca, visiblemente emocionados, intercambiaron votos de amor eterno en la capilla del Casino de la Policía. La ceremonia fue presenciada por sus hijas y los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) les brindaron el tradicional cruce de espadas, honrando el pasado del líder de 'Clavito y su Chela' en la institución.

Durante la lectura de votos, Fonseca expresó su compromiso de casarse con un hombre que la respetaba, la cuidaba y era un excelente padre para sus hijas. Por su parte, Robert Muñoz señaló que había encontrado en Andrea a su pareja ideal, dando inicio a una nueva etapa en sus vidas.

Fiesta de matrimonio

Tras el enlace matrimonial, los recién casados deleitaron a los invitados con su primer baile al ritmo del clásico 'Danubio Azul'. Posteriormente, sorprendieron a todos con una coreografía especial al son de la canción de Lady Gaga 'Always Remember Us This Way'. La celebración continuó con una exquisita torta y un catering variado de bocaditos dulces y salados.

La atmósfera de la ceremonia estuvo adornada con mesas decoradas con flores y un elegante menaje. La presencia de aproximadamente 150 invitados entre familiares y amigos, añadió calidez y alegría al evento.

La relación

Durante la pandemia, el líder de 'Clavito y su Chela' y Andrea Fonseca fortalecieron su relación amorosa al pasar tiempo juntos en Estados Unidos.

Según sus propias palabras, durante este tiempo llegaron a la conclusión de que su amor era real. "Con la pandemia nos hemos ido trazando metas y una de ellas es casarnos por religioso. Estoy convocando también a mis compañeros, a mi promoción de oficiales porque quiero hacerlo bonito", agregó el intérprete a Trome.

Andrea Fonseca , con un toque de humor, comentó que, aunque les llevó tiempo llegar a este punto, finalmente logró realizar su sueño de casarse por la iglesia, resaltando la relevancia de este paso para ambos.

El matrimonio de Robert Muñoz y Andrea Fonseca fue un evento lleno de amor, emoción y alegría. La presencia de sus hijas como testigos especiales hizo de esta ceremonia un momento aún más significativo. Con el apoyo de familiares y amigos, la pareja celebró el inicio de una nueva etapa en su vida juntos, marcada por el compromiso y la felicidad.