Dilbert Aguilar espera que su novia lo sorprenda con una propuesta de matrimonio: "Que me pida la mano"

El reconocido cantante Dilbert Aguilar ha abierto su corazón para compartir detalles sobre su relación con Jazmín Gutarra, madre de su hija, y los planes que tienen para formalizar su compromiso. En una, reveló que están considerando casarse en un futuro cercano, aunque con un giro romántico inusual: él está esperando que sea su pareja quien le proponga matrimonio.

Superando los desafíos de una neumonía que lo mantuvo en la UCI, Dilbert Aguilar ha demostrado una fuerza admirable en su proceso de recuperación. Durante este tiempo, el respaldo de su novia, Jazmín Gutarra, ha sido fundamental, acompañándolo en cada etapa de su convalecencia.

En una reciente entrevista, Dilbert Aguilar compartió su deseo de casarse con Jazmín Gutarra, madre de su hija, Julia Fernanda.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es su anhelo de que sea ella quien le pida matrimonio, desafiando las convenciones tradicionales de la propuesta nupcial.

"Estoy esperando que ella (Jazmín) me pida la mano. Ahora las mujeres también piden la mano, eso también es romántico. En cualquier momento seguro me sorprende con ese momento especial y yo mismo soy. Ya me verán publicando la pedida", agregó el ex de Claudia Portocarrero.