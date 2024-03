Rodrigo Valle confirma salida a Ica con Samantha Batallanos: "Anoche me utilizó"

20/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rodrigo Valle vuelve a remecer la farándula nacional tras confirmar un 'affaire' con la modelo Samantha Batallanos y que incluso, durante el último fin de semana tuvieron un viaje romántico, que prefirieron mantener en secreto, hasta el punto de considerar su relación como un 'good time'.

¿Confirma romance?

El modelo argentino causó la sorpresa de todos al compartir en sus redes sociales imágenes de su estadía en Ica, disfrutando del verano, muy similar a lo que Samantha subía en su propia cuenta de Instagram.

Tras observar detenidamente las fotos se logra ver que ambos estaban en el mismo hotel y que, a pesar, de que Batallanos confesó anteriormente que no desea oficializar una relación, no duda en disfrutar al lado de Rodrigo Valle.

El argentino decidió salir al frente y confirmar que ambos sí viajaron juntos al sur del país, pero prefirieron grabar su contenido aparte para no levantar rumores ni la alarma entre sus seguidores. También señaló que no tienen una relación formal, pero no dudan en "pasarla muy bien juntos".

"Sí, estamos acá (en Ica). No (tenemos una relación formal), la pasamos bien y por eso nos vemos seguido, disfrutamos mucho. Yo me siento muy bien a su lado. No estaría con alguien, en ningún lugar, donde me sienta incómodo", respondió Rodrigo Valle.

Son 'Good Time'

Asimismo, indicó que son alrededor de dos meses que se han dado la oportunidad de ir conociéndose, y que a pesar de que la modelo lo consideró en una anterior entrevista como un 'good time', no dudó en tomar la situación con buen humor señalando que "nunca se sabe qué pasará más adelante entre ambos".

"Ella dijo que somos 'good time', jajaja. Anoche me utilizó, jajaja. Nos estamos conociendo, poco a poco, es una linda chica, con buenos valores, no sabemos qué pasará más adelante. Creo que lo más importante es ir paso a paso, sin apresurarse", dejando entrever que pasó algo más con la expareja de Jonathan Maicelo.

Durante su entrevista a Trome, el argentino no dudó en hablar bien de Samantha afirmando que la considera una mujer con buenos valores, muy educada y que siempre "la pasa muy bien a su lado".

Samantha sobre Rodrigo Valle

Como se recuerda, Samantha Batallanos parece no haber cerrado las puertas al amor y en una anterior entrevista, tuvo muchos halagos para Rodrigo Valle, quien actualmente es su entrenador personal.

"Hoy en día somos amigos. Se ha portado como un caballero desde que lo conocí, tiene la personalidad de un hombre transparente y leal. Lo respeto mucho (¿Te parece atractivo?) Es guapo, pero sobre todo muy sexy. Su cuerpo es de otro nivel. Me cuenta sobre la disciplina que tiene, eso es admirable y los resultados se notan", sostuvo.

Enseguida, el periodista comentó que el interés que Rodrigo tiene en Samantha es muy notorio, lo cual fue confirmado por la modelo afirmando que es un hombre muy atento, hacen planes juntos y están dejando que las cosas fluyan.

De esta manera, Rodrigo Valle confirmó que tiene saliditas con Samantha Batallanos, como su último viaje a Ica el fin de semana dejando entrever que pasó algo entre ambos y dejando abierta la posibilidad de un romance entre ambos.