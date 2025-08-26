¿Por qué Gianluca Lapadula no está jugando? Esta fue la explicación del técnico del Spezia

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En la última convocatoria de Oscar Ibáñez llamó la atención la ausencia de Gianluca Lapadula, debido a que no se encuentra lesionado. Sin embargo, la falta de actividad con su club, el Spezia de la Serie B de Italia, fue el factor que lo sacó de la nómina. Su entrenador, Luca D'Angelo explicó porqué no está jugando.

¿Qué dijo el entrenador de Lapadula?

Tras la última derrota del cuadro de la región de Liguria, al estratega se le consultó por la situación del delantero de la 'blanquirroja'. Sin reparos, D'Angelo explicó que la razón es que 'Lapa' tendría la intención de salir y con el mercado de pases aún abierto, prefiere no contar con él.

"Lapadula está bien, aunque no tenga los minutos necesarios para jugar los 90 minutos. Sin embargo, está en el mercado de fichajes y por eso prefiero no tenerlo en el banco de suplentes", manifestó el director técnico del cuadro blanquinegro.

🐬 L'allenatore dello @SpeziaCalcio Luca D'Angelo su #Lapadula: "È sul mercato, per questo non è andato nemmeno in panchina"



🛑 L'attaccante seguito dal @PescaraCalcio è rimasto fuori dalla lista dei convocati dello #Spezia che ha perso la prima in casa con la #Carraese pic.twitter.com/lrJTmFgCNO — Passione Pescara (@PassionePescara) August 25, 2025

Esta afirmación causó sorpresa debido a que el jugador italo-peruano había manifestado su deseo de cumplir su contrato con el Spezia. Tras dejar el Cagliari a inicios de años por falta de oportunidades, decidió regresar a la Serie B, donde tuvo sus mejores actuaciones, aunque esta vez, con un paso poco auspicioso.

Con los 'aguiluchos', el delantero de 35 años marcó cuatro goles en los meses que jugó de la temporada 2024-25. Su presente se ha visto más rodeado de rumores, con un supuesto cambio al Pescara, cuadro donde destacó y que fue su trampolín hacia al AC Milán en 2016, aunque sin éxito en la Serie A con los lombardos.

Segundo opción en el Spezia

A falta de seis días para que el mercado de pases en Europa cierre y sin oferta concreta, Gianluca Lapadula habría tomado la decisión de quedarse. Claro está, no con la titularidad, que hoy en día Luca D'Angelo se la ha dado al canterano del Inter, Fabio Abiuso.

Esta semana se ha reintegrado a las prácticas del Spezia, lo que invita a creer que la directiva del equipo blanquinegro no tiene en carpeta el nombre de un refuerzo para esa posición. Con esto, deberá esperar su oportunidad de llegar a confirmarse su permanencia, al menos hasta enero, cuando se reabre el mercado.

De este modo, Gianluca Lapadula volvió a ausentarse de la lista del Spezia y su entrenador dio la razón. El italo-peruano sigue en el bolo de salida, aunque no ha tenido contacto oficial con ningún equipo italiano o de otro país.