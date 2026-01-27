Fallece actor de doblaje y voz de 'Spider-Man' en el MCU: Amigos y seguidores lamentan su pérdida

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte del actor de doblaje y televisión que le dio voz a 'Spider-Man' en el Universo Cinematográfico de Marvel y que fue conocido por su participación en producciones de Netflix.

Fallece actor que dio voz latina de 'Spider-Man'

Los fanáticos de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) están de luto. A través de un comunicado del sitio especializado Anime Latin Dubbing Awards, en Instagram, se reveló que el actor de doblaje mexicano Alexis Ortega falleció a los 38 años. El artista era conocido por haberle dado la voz latina de Spider-Man en diversas producciones cinematográficas.

"Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones", señaló ALDA Awards.

Según se dio a conocer, el fallecimiento de Ortega habría ocurrido el 24 de enero del 2026, pero se dio a conocer públicamente recién el último lunes, 26 de enero. Hasta el momento la familia y representantes del actor no han emitido ningún comunicado público que explique las circunstancias de su muerte.

Trayectoria de Alexis Ortega en Marvel

Alexis Ortega era esencialmente reconocido por ponerle voz al Spider-Man del famoso actor Tom Holland desde 'Capitán América: Civil War', pasando por 'Spider-Man: Homecoming', hasta 'Vengadores: Infinity War'. Además, participó también como actor de doblaje en varias series del 'Hombre Araña' como 'Marvel's Spider-Man' o 'Guardianes de la galaxia'.

Su voz hizo que muchos fans latinoamericanos se sintieran más conectados con el popular personaje del 'Hombre Arana'. Sin embargo, además de su papel en Marvel, el actor participó en otros proyectos importantes, como Big Hero 6, donde dobló a Tadashi, y en Star Wars: Rogue One.

También estuvo presente en series como Luis Miguel: La Serie de Netflix y 'La Casa de las Flores', mostrando su versatilidad y talento. En los últimos meses, el actor había colaborado en el doblaje de contenidos digitales, entre ellos videos de los canales de MrBeast en español, uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo.

Amigos y colegas le dan el último adiós

Su última aparición pública fue a través de redes sociales en noviembre de 2025, fecha desde la cual permaneció inactivo, hecho que solo cobró relevancia tras conocerse su fallecimiento. La noticia caló en los corazones de sus fanáticos y colegas en el mundo del entretenimiento, como Lalo Garza quien compartió el siguiente mensaje de despedida

"Hace apenas 2 semanas estábamos trabajando juntos... ¡Qué terrible noticia! QEPD Alexis Ortega", reflejando el dolor que dejaba la partida del actor de doblaje.

Es así como se reportó que la industria del doblaje latinoamericano atraviesa un momento de conmoción tras la muerte del actor mexicano Alexis Ortega, ampliamente reconocido como la voz en español latino de Spider‑Man en sus primeras apariciones dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).