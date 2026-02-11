Ronderos de Andahuaylas imponen DRÁSTICO CASTIGO a ladrón que intentaba sustraer computadoras de colegio

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los asaltos aumentan en todo el país de manera desmesurada y cansados de este tipo de actos delictivos las rondas de campesinos en Andahuaylas impartieron justicia popular contra un hombre que presuntamentó intentó robar en las inmediaciones de un colegio.

Imparten justicia popular contra ladrón

Las rondas campesinas de Liupapuquio capturaron a un presunto delincuente y lo sometieron a la justicia popular luego que fue captado en el preciso instante en que intentaba sustraer equipos de cómputo al mismo tiempo que televisores de un colegio durante la madrugada.

Frente a esta situación totalmente indignados, los comuneros decidieron trasladarlo hasta la plaza principal de la comunidad, en la provincia de Andahuaylas, Cabe señalar que, ahí hicieron que el sujeto revele su nombre y se identificó como Jhon Poma Pacheco.

Tras su intervención, el atrapado infraganti fue sometido a un interrogatorio en el cual confesó a detalle lo sucedido. Sobre esto, admitió haber cometido el robo ante la fija mirada de la población que se encontraba enardecida.

Al escuchar lo manifestado por este hampón, los ronderos decidieron imponerle un drástico y duro castigo a modo de corrección para que no vuelva a cometer en una segunda oportunidad el mismo acto y perjudicar a otras personas.

Fue así que, en medio de esta asamblea pública, Poma Pacheco fue obligado a realizar ejercicios físicos, todo ello como parte de la sanción drástica que determinaron imponer en su contra.

Caminó descalzó por más de una hora

Totalmente hartados de la delincuencia que afecta a las instituciones de esta zona rural y pese a la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo, los pobladores impusieron su medida correctiva al hombre que confesó el robo.

En tal sentido, decidieron que el facineroso camine totalmente descalzo por más de una hora como escarmiento por lo que cometió. Su recorrido inició en la plaza de Liupapuquio hasta la comisaría del distrito de San Jerónimo en donde fue custodiado y dirigido por decenas de comuneros.

En medio de este desplazamiento Jhon Poma Pacheco intentó defenderse de estos castigos afirmando que fue otro hombre quien lo llevó hasta el colegio con engaños, pero los campesinos no creyeron en su versión.

Totalmente indignados, un grupo de ronderos decidieron impartir justicia por sus propias manos contra un hombre que fue capturado intentando robar equipos de cómputo y televisores de una institución educativa. Así, tras recibir castigos coreectivos, los equipos sustraidos fueron recuperados y el detenido ingresó a la dependencia policial.