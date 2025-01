Samahara Lobatón sorprende al tomar DRÁSTICA MEDIDA con su bebé de tres meses: ¿Qué pasó?

24/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón se ha mantenido al margen de los escándalos y sumamente enfocada en la crianza de sus dos pequeñas hijas. Sin embargo, la influencer volvió a llamar la atención del público tras dar a conocer que decidió tomar una drástica medida con su bebé de tan solo tres meses ¿Qué pasó?

Samahara y la drástica medida con su bebé de tres meses

Samahara Lobatón atraviesa uno de sus mejores momentos, tanto a nivel sentimental como familiar. Y es que luego de un gran número de escándalos protagonizados con Bryan Torres, parece que la influencer al fin encontró la paz y estabilidad que necesitaba para continuar su vida.

No obstante, utilizó sus redes sociales para dar a conocer que acaba de tomar una drástica medida con su pequeña hijita Ainara, de tan solo tres meses de edad. Es así que, de acuerdo a la foto compartida, se pudo confirmar que la joven rapó el cabello de su recién nacida, lo que ha sorprendido a más de un seguidor porque la dejó totalmente calva.

"Por aquí, una princess ya no tiene pelo", escribió la influencer de 23 años en su cuenta oficial de Instagram.

Enseguida, detalló que si rapó el cabello de su hija fue porque ya se le estaba cayendo, además de que busca que este le crezca mucho más bonito y parejo: "¿Por qué la rape? Se esta quedando sin cabello y es para que le crezca parejo", agregó en la misma storie publicada en su perfil.

Samahara celebró los tres meses de su bebé

Samahara Lobatón y Bryan Torres c elebraron, por todo lo alto, los tres meses de la bebé que tienen en común: Ainara. Con una decoración en tonos rosados y un enorme pastel en forma de Flamenco rosado, la pareja se mostró sumamente emocionada por esta nueva etapa en la que se están desenvolviendo como padres de familia.

"Mi reina cumplió 3 meses (...) la decoración esp ectacular (...) la tortita y dulces de la mesa (...) voy tres meses comiendo carrot cake, no saben lo que es", escribió la segunda engreída de Melissa Klug en la publicación que hizo en redes, donde, además, aparece Bryan y la pequeña Xianna.

