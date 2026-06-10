Samahara Lobatón tilda de "LOCA" a Pamela López y califica de "tóxica" su relación con Paul Michael

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón vuelve a arremeter contra Pamela López y esta vez tras empatizar con Paul Michael y tildar de "loca" a Pamela López hasta el punto de pedir que reciba "tratamiento psiquiátrico".

Samahara Lobatón empatiza con Paul Michael

Samahara Lobatón se caracteriza por ser una joven "sin filtros". La hija de Melissa Klug ya no forma parte de 'La Granja VIP' tras ser eliminada del reality de convivencia, pero eso no la detiene para ser entrevistada y opinar sobre las situaciones que más la sorprendieron durante su estadía en el show.

Es así como la joven influencer se presentó en el programa 'Q'Bochinche' dejando a más de uno de sus seguidores sorprendidos con sus revelaciones. Entre algunos de los comentarios que más destacaron fue cuando no dudó en mostrar su respaldo a Paul Michael con respecto a las constantes discusiones que tuvo con Pamela López ante las cámaras de televisión.

En ese marco, Samahara Lobatón sostuvo que era tanto la empatía que le tenía por esa situación que incluso consideraría que si Shirley Arica no gana la competencia, podría ser Paul Michael su segunda opción. "Recién he visto todo lo que ha pasado ese chico y de verdad siento mucha empatía con él. Tiene una relación bien tóxica", indicó en un inicio.

Samahara llama "loca" a Pamela López y se solidariza con Cueva

Pero no todo quedó ahí, ya que la hija de Melissa Klug no tuvo reparos en calificar la relación de Paul Michael y Pamela López de "tóxica" y que el cantante sería "víctima de agresión psicológica" por parte de la trujillana. Asimismo, indicó que durante su permanencia en 'La Granja VIP' pudo ver el comportamiento de la ex de Christian Cueva y, para ella, siempre buscó momentos para desquitarse contra el artista.

"Lo vuelve loco al chibolo, es una manipuladora siniestra, sin escrúpulos. (...) Está loca, loca es poco, 'bésame, bésame para que se me baje', 'abrázame'. Que termine 'La Granja' y le espera el carro de Larco Herrera afuera para que se la lleven directito, está loca", señaló.

"Yo he sido, como ella siempre lo dice, víctima de agresión y esto tiene que ser igual. Hombres y mujeres merecemos el mismo respeto", sostuvo Samahara. Finalmente, se solidarizó con Christian Cueva por el escándalo generado tras su ruptura amorosa con la trujillana. "¿Cómo habrá sido ella con el Cueva también? (...) Esa mujer necesita llevar un tratamiento psiquiátrico", concluyó.

Samahara Lobatón no se casará con Youna

Samahara Lobatón sorprendió al revelar que no se casará con Youna, a pesar de haber aceptado formalizar su relación durante su paso por el reality 'La Granja VIP'.

"No me voy a casar, ambos tuvimos una hermosa conversación, seguimos hablando y tomamos la decisión de no casarnos. Youna siempre será parte de mi familia, sabe que lo amo, lo adoro, es papá de mi hija y una persona importante en mi vida. El amor está intacto", expresó.

La tensión entre Samahara Lobatón y Pamela López se aviva. La influencer no dudó en tildar de "loca" a la expareja de Christian Cueva y asegurar que sentía empatía por Paul Michael por su relación "tóxica".