Cómico peruano 'La Chola Cachucha' se sometió a operación médica y causa preocupación a fans: ¿Cuál es su estado de salud?

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Armando Angulo Carbajal, más conocido en el mundo de la comicidad peruana como la 'Chola Cachucha', se sometió a una operación en conocido centro de salud de la capital por lo que ha generado preocupación en sus fanáticos quienes esperan verlo pronto en los escenarios para poder disfrutar de su arte.

'La Chola Cachucha' entró al quirófano y preocupa a fans

Grata fue la sorpresa para mucho de los seguidores del comediante visualizar una publicación en sus redes sociales oficiales en la que se mencionaba que entraría a sala de operación, pero sin especificar la causa de ello o qué mal padece lo que aumentó más ese ambiente de incertidumbre y a la vez de angustia por saber qué había sucedido.

"Estamos muy agradecidos con todos los familiares y amigos que se preocuparon por la salud de Cachucha, en poco estará entrando a quirófano para su operación", se lee en un post de su cuenta de Facebook publicado durante la madrugada del pasado miércoles, 22 de julio.

De forma inmediata, ello ocasionó diversos comentarios y reacciones por parte de sus fieles seguidores así como de sus amigos y seres queridos. En su gran mayoría le deseaban que se recupere pronto a través de palabras motivadoras e inclusive recurriendo a la fe asegurando que Dios no lo abandonaría y que su intervención sería exitosa.

"Mucha fuerza y Dios sabe que tienes mucho por hacer reír a la gente", "Ten mucha fe amigo, todo saldrá bien", "Tu familia y amigos te apoyamos", "Muchas bendiciones que Dios y la virgen guíen tus pasos, amén", "Todo va a salir bien con la bendición de Dios", "Bendiciones", "Fuerzas Armando, Dios estará contigo al momento de tu operación", fueron algunos comentarios.

¿Cuál es el estado actual de 'La Chola Cachucha?

Luego de varias horas, a través de la misma red social, se realizó otra publicación en el que informaron cuál fue el resultado de la operación del exintegrante de 'El Reventonazo de la Chola'.

"A todos los familiares, seguidores y público en general comunicarles que Armando 'La Chola Cachucha' ya fue operado y salió todo bien. Muchas gracias a todos", expresa el mensaje para tranquilidad de quienes siguen el trabajo del humorista y estaban intranquilos por su bienestar.

Finalmente, en la más reciente publicación de su Facebook, 'La Chola Cachucha' apareció en unas fotografías en el que se observa con buen semblante al lado de las personas que lo han ido a visitar al hospital en el que se encuentra.

Junto a las instantáneas, la figura de la comedia peruana escribió: "Gracias amigos por la visita, las llamadas, el aprecio y la preocupación hacia mi persona. Saliendo de esta con fe, fuerza y el apoyo de mis amigos y compañeros del arte".

Una publicación en el Facebook del comediante 'La Chola Cachucha' causó preocupación en sus fanáticos al indicar que se sometería a una operación más aún porque no se precisaba cuál era la causa de ello o que mal le aquejaba. Sin embargo, sus familiares a través de otro post afirmaron que la intervención fue exitosa.