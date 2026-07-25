Pedro Gallese descarta retornar a Alianza Lima para el Torneo Clausura: "Estoy concentrado en Deportivo Cali"

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Durante los recientes días se deslizaba la posibilidad de que el arquero de la selección peruana Pedro Gallese podría sumarse al actual plantel de Alianza Lima, sin mebargo, ha sido el mismo guardameta que ha descartado ello tras asegurar que se siente enfocado en su actual club Deportivo Cali.

Pedro Gallese no se volverá a vestir de blanquiazul

Desde Colombia, el 'Pulpo' ha dejado en claro que su estadía en el conjunto que hoy defiende es su prioridad y lanzó un mensaje contundente que acabó con la ilusión de diversos hinchas blanquiazules que soñaban con volverlo a ver defendiendo el arco nuevamente en Matute.

Tras finalizar el encuentro entre Deportivo Cali y Jaguares con un triunfo 2-0 de los 'azucareros', el golero nacional dialogó con los medios de comunicación y sin con total sinceridad se refirió acerca de este tema en el que se encuentra involucrado con el cuadro victoriano.

"Estoy concentrado en Deportivo Cali, en ayudar al grupo para salir campeón este año. Vamos paso a paso", aseguró con total convicción en zona mixta puntualizando que se encuentra focalizado en el combinado que actualmente defiende desestimando de esta forma alguna probabilidad de llegar a Alianza Lima.

Además, Pedro Gallese puntualizó que un detalle clave para que decida permanecer en tierras cafeteras y continuar disputando la Liga 2026-II tiene que ver con su familia.

"Tengo a mi familia aquí. Si bien es cierto mis hermanos están en Perú, estoy contento y mi familia también está contenta, que es lo más importante", refirió el deportista de 36 años a la prensa.

Un jugador "importante" en el cuadro 'azucarero'

Quien también se pronunció acerca de esta probabilidad que existió de que el guardavallas se sume a las filas de la escudra que dirige Pablo Guede, fue el técnico de Deportivo Cali, Rafael Dudamel, que si bien reconocidó que hubo "sondeos" por Gallese resaltó que es un jugador muy importante para el club colombiano.

"Siempre digo que ningún futbolista es indispensable, hay una cláusula de rescisión, el equipo peruano la sabe, pero para nosotros en este mercado, Pedro es intransferible", enfatizó el exentrenador de la selección de Venezuela.

En medio de los rumores que lo vinculaban con Alianza Lima para defender su portería en el Torneo Clausura de la Liga 1, el arquero peruano Pedro Gallese salió al frente para descartar dicha posibilidad y, por el contrario, expresó sentirse enfocado en su actual club Deportivo Cali.