Shakira y la emotiva promesa a los niños de Uganda que bailaron con ella en el Mundial 2026

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de su presentación en el cierre del Mundial 2026 el pasado 19 de julio y su gira de conciertos por Estados Unidos que concluye este sábado 25 en Atlantic City, la cantante colombiana Shakira se despide de los Guetto Kids, un grupo de niños de Uganda que bailaron con ella en sus recientes shows por el mundo.

Despedida de los niños de Uganda con Shakira

A través de un clip difundido en redes sociales, se ha visto la emotiva despedida de Shakira con los niños de Uganda que la han acompañado en sus recientes shows. Sin embargo, al concluir su lista de conciertos en Estados Unidos esta noche, los menores de edad deberán retornar a sus hogares. Frente a esta situación, los pequeños se encontraban visiblemente tristes, algunos llorando y abrazando a la intérprete de 'Dai Dai', por lo que ella los reconfortó diciéndoles que serán amigos por siempre.

No estén tristes porque nosotros vamos a ser amigos para siempre, ¡Lo somos! ¡se los prometo! Yo los voy a llamar cuando lleguen a Uganda. Milán y Sasha los van a llamar y quizás los pueda ver en Madrid. ¿Quieren venir a Madrid? Yo tengo algunos shows en Madrid, tal vez ustedes puedan venir a visitarme allí ¿les gustaría?, expresó Shakira.

Invitación para bailar juntos nuevamente en gira de España

Al verse notablemente afectados por este adiós con la cantante colombiana, la artista de 49 años les dijo que aún en unos meses tiene una gira por Madrid en la que podrían verse nuevamente para bailar juntos. Ante esta promesa, los niños se emocionaron afirmando querer formar parte del show nuevamente en el país extranjero.

Estas imágenes han logrado emocionar, en cuestión de horas, a miles de usuarios en las plataformas digitales, quienes destacaron el lado humano y maternal de Shakira. La cantante no pudo contener las lágrimas al despedirse de sus pequeños bailarines, conmovida por la situación de vulnerabilidad que enfrentaban los niños de Uganda.

La gira en España de la cantante colombiana, comenzará en el mes de septiembre y se desarrollará en el Estadio Shakira (Iberdrola Music / Macondo Park) ubicado en Villaverde, Madrid.

Fechas de septiembre: 19, 20, 25 y 26 de septiembre de 2026.

19, 20, 25 y 26 de septiembre de 2026. Fechas de octubre: 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre de 2026.

Asimismo, una vez concluya esta serie de presentaciones, la barranquillera finalizará el tour en Catar y Emiratos Árabes Unidos, casi al concluir el año 2026.