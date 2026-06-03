Samahara Lobatón arremete contra Pamela López: "Eres la mujer que más se revictimiza en este país"

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón y Pamela López vuelven a protagonizar tenso momento en 'La Granja VIP'. La hija de Melissa Klug calificó a la trujillana como la "mujer que más se revictimiza en el país", respecto a su conflicto legal con el padre de sus hijos, Christian Cueva.

Samahara protagoniza tenso momento con Pamela López

Una secuencia en el reality de convivencia 'La Granja VIP' desató un enfrentamiento y altercado entre dos de las participantes: Samahara Lobatón y Pamela López. Mientras que los demás realizaban el careo entre risas y complicidad, ambas no pudieron evitar arremeter una contra la otra, pero en especial la hija de Melissa Klug sobre la expareja de Christian Cueva.

Ambas se pararon en el centro del escenario y 'cara a cara'. Seguidamente, la joven influencer no dudó en afilar sus palabras y asegurar que estaba cansada de que la popular 'KittyPam' se victimizara a nivel nacional, en clara referencia a conflicto legal que tiene aún con el padre de sus hijos.

Samahara le pidió a López Solórzano dejar de romper en llanto cada vez ante las cámaras de televisión y también aprovechó en exigirle que deje de mencionar a Melissa Klug en el programa, asegurando que ella en ningún momento le hizo daño durante el tiempo que estuvo en la competencia.

"La mujer que más se revictimiza en este país, eres tú. Vamos tres años con la misma cantaleta, adentro con la misma cantaleta y seguimos. Con mi madre no te metas, no está aquí, no te ha hecho nada dentro de 'La Granja', no la menciones que su nombre te queda grande", señaló Samahara Lobatón ante la sorpresa de todos sus compañeros en 'La Granja VIP'.

Pamela López no se deja y responde en 'La Granja VIP'

Como era de esperarse, Pamela López no se quedó callada y tildó de "mitómana" a Samahara Lobatón, precisando que sería una "joven mentirosa" y que lo que ella pueda pensar sobre su persona no le daba tanta importancia como lo pueda hacer otro fuera del reality.

Incluso, se animó a pedirle a los seguidores de la expareja de Bryan Torres a que "abran los ojos" sobre su comportamiento. "Me estás ofendiendo, insultando mi inteligencia. Mentirosa. ¿Tú crees que pueda considerar tus palabras? (...) Señores del Perú...de verdad gente, abran los ojos", replicó la pareja de Paul Michael.

¿Pamela López y sus hijos se quedaron sin casa en Trujillo?

Este tenso 'cara a cara' se da a unas horas de que Pamela López rompiera en llanto en vivo en el reality asegurando que Christian Cueva le habría dejado sin casa a ella y a sus hijos en Trujillo. "Me iba a ir con mis pequeños y ahora esta hue* me tiene así. Ya me quitó la chapa, me quitó todo, todo", precisó.

Como era de esperarse, el fuerte enfrentamiento entre Pamela López y Samahara Lobatón en 'La Granja VIP', ha dividido la opinión de los usuarios en internet, precisamente luego de que la hija de Melissa Klug acusara a la trujillana de "victimizarse".