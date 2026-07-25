Vladimir Cerrón: Prisión preventiva se mantiene y PJ advierte que fallo del TC es "inejecutable"

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego que hace unos días el Tribunal Constitucional (TC) declarara fundado el hábeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón y dejara sin efecto la orden de prisión preventiva en su contra, este sábado 25 de julio se dio a conocer que el Poder Judicial (PJ) declaró dicha medida como "inejecutable" y se mantenga la orden en su contra por caso Los Dinámicos del Centro.

Se mantiene la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón

La situación judicial de Vladimir Cerrón continúa sin cambios, al menos por el momento. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resolvió mantener vigente la orden de prisión preventiva que pesa sobre el líder de Perú Libre, al considerar que la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) no puede ejecutarse de manera inmediata debido a presuntas omisiones en su contenido.

Dicha decisión judicial surge luego de que el Tribunal Constitucional emitiera la Sentencia N.° 166/2026, mediante la cual declaró fundada una demanda relacionada con el proceso seguido contra Cerrón. Sin embargo, el juzgado advirtió que el fallo constitucional anula resoluciones judiciales anteriores, pero no se pronuncia de manera expresa sobre las resoluciones posteriores que actualmente sustentan la medida de prisión preventiva.

Se mantiene prisión preventiva en contra de Vladimir Cerrón

En la resolución difundida este sábado, el magistrado resolvió elevar una consulta al Tribunal Constitucional para que precise el alcance de su sentencia.

Siguiendo esa línea, el juez sostiene que la ausencia de un pronunciamiento específico sobre estas resoluciones impide ejecutar la sentencia constitucional en los términos ordenados, motivo por el cual calificó la decisión como "inejecutable", mientras no exista una aclaración oficial por parte del Tribunal Constitucional.

Además, juzgado también dispuso que, una vez que el Tribunal Constitucional emita la aclaración correspondiente, se proceda "sin más trámite" a ejecutar lo que disponga la justicia constitucional. Hasta entonces, la orden de prisión preventiva continuará vigente.

Con esta decisión, el futuro inmediato del proceso judicial contra el exgobernador regional de Junín queda nuevamente en manos del Tribunal Constitucional, que deberá precisar el alcance de su sentencia y definir si esta tiene efectos sobre las resoluciones que actualmente mantienen vigente la medida restrictiva de libertad.

Mientras tanto, Vladimir Cerrón seguirá sujeto a la orden de prisión preventiva, a la espera del pronunciamiento aclaratorio del máximo órgano encargado del control constitucional en el país, cuya respuesta será determinante para establecer los siguientes pasos en este proceso judicial.