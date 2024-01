Samuel Suárez abandona la conducción de 'Todo se filtra': La razón detrás de su decisión

El reconocido presentador Samuel Suárez ha tomado por sorpresa a sus seguidores y televidentes al anunciar su decisión de abandonar de la conducción del programa de espectáculos 'Todo se filtra' en Panamericana TV. A través de sus redes sociales, compartió la noticia que ha generado revuelo en el mundo del entretenimiento. En esta nota, detallaremos todos los pormenores de esta inesperada despedida.

Mediante sus historias de Instarándula, Samuel Suárez comunicó su inminente retiro de 'Todo se filtra'. En un mensaje emotivo, reveló: