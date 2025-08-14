¿De un nuevo galán? Pamela Franco presume regalos tras presunta crisis con Christian Cueva: "Me encanta"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco presume regalos que habría recibido en su estadía fuera de Lima. Estos detalles se darían tras los rumores de una presunta crisis de su relación con el futbolista Christian Cueva por sus aparentes llamadas a Paul Michael, a través de un amigo que vivió con él en Ecuador.

Pamela Franco presume tiernos regalos

¿Detalles de un nuevo galán? Es la interrogante que tienen muchos de los seguidores de la cumbiambera tras verla posar al lado de una serie de regalos que recibió en Huánuco. Pues bien, Pamela Franco se luce contenta al lado de ramos de rosas rojas, un osito de peluche, algunas cajas que guardarían más objetos de valor, así como un perfume, que se presume, podría costear los S/270.

"Miren cómo me voy de Huánuco, espectacular recibimiento y con todos estos regalitos, lindos, hermosos, me encanta. Me voy feliz, gracias", se le escucha decir en el video que compartió en una historia de su cuenta de Instagram.

Incluso, en otra historia mostró una caja rosada donde se encontraba al centro un vaso en forma de helado tras su presentación del 13 de agosto en la serenata a Huánuco donde interpretó sus mejores temas musicales. La cantante atinó a decir "Gracias Huánuco", dejando entrever que serían detalles dados por sus seguidores.

Pamela Franco presume regalos recibidos en Huánuco.

¿Terminaron su relación? Habría borrado fotos con 'Cuevita'

¡Pero eso no sería todo! La relación de Pamela Franco y Christian Cueva estaría en la cuerda floja, según el programa 'Todo se filtra' por el escándalo mediático que gira en torno al futbolista, luego de que su aún esposa, Pamela López, lo acusara de intentar contactar a Paul Michael en reiteradas ocasiones; por lo cual, le pide dejarla en paz y respetar su romance con la cumbiambera.

Esta situación, según el espacio conducido por Kurt Villavicencio, habría generado la molestia de la cantante peruana hasta el punto de, aparentemente, haber borrado todo rastro del jugador del Emelec de Ecuador, en sus redes sociales, precisamente de su cuenta de Instagram.

"Y fíjense en el Instaram de la cumbiambera, habría ido borrando a Cuevita de ahí, solo dejó ese video del 14 de febrero. Anda haciendo pataletas por esa llamada de Ecuador a la firme de la López ¿se esfuma el amor?", se escucha decir en el video.

Christian Cueva rechaza acusaciones de Pamela López

Christian Cueva respondió a las recientes declaraciones de Pamela López con una carta notarial por mancillar su honra y honor. El futbolista de Emelec descartó tajantemente que haya intentado comunicarse con Paul Michael a través de cualquier medio o mediante el teléfono celular de alguien de su entorno.

Además, pidió a la madre de sus hijos un trato respetuoso y que no siga hablando sobre su vida privada, por lo cual, le daba un plazo de 48 horas para que se rectifique de las recientes acusaciones.

De esta manera, en medio de este escándalo mediático que habría puesto en aprietos su relación con Pamela Franco, la chimbotana no dudó en presumir en sus redes sociales los regalos que habría recibido y no necesariamente del futbolista.