Milett Figueroa MINIMIZA romance con Pablo Heredia con tajante anuncio: "Tinelli es mi primer argentino"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Decidida a contarlo todo! Milett Figueroa será la nueva invitada de la Chola Chabuca. La modelo no dudará en abordar temas sobre su relación con Marcelo Tinelli y aprovechar en minimizar romance con el actor Pablo Heredia.

¿Milett desmiente romance con Pablo Heredia?

La actriz peruana se presentará este sábado 16 de agosto en el programa 'Esta Noche' dispuesta a dar a conocer aspectos desconocidos de su vida privada y cómo se encuentra actualmente su relación con Tinelli tras los rumores de una presunta crisis de su relación y el hecho de que la prensa argentina no mirara con buenos ojos su vínculo hasta el punto de calificarla como "talismán de mala suerte" por el embargo que sufrió el 'Divo' argentino.

Pues bien, Milett también aprovechará las cámaras para minimizar las declaraciones del actor Pablo Heredia, quien, como se recuerda, durante su paso por 'El Valor de la Verdad' sostuvo que tuvo una breve relación secreta con ella.

"Nos conocimos y empezamos a vernos a escondidas", indicó el 8 de junio, el argentino, alegando que el hermetismo se dio por la fama de la popular 'Milechi' y prefería "cuidar su imagen y querían ir probando de a pocos".

En ese marco, ante la duda de la Chola Chabuca sobre el tema, la exchica reality respondió con firmeza que para ella el primer argentino en su vida es Marcelo Tinelli, con quien se lleva una diferencia de edad de 32 años de edad, pero pese a ello han sabido sobrellevar su relación ante las críticas y cuestionamientos.

" Así nunca me he enamorado en mi vida. (...) (Tinelli) para mí es mi primer argentino ", enfatizó Milett, desmintiendo públicamente las afirmaciones de Heredia y dejando clara la intensidad de su relación con el conductor de televisión.

Marcelo Tinelli sorprende a Milett y grita su amor

Mientras que Milett resaltaba que su amor por Tinelli está más fuerte que nunca a pesar de los rumores de distanciamiento en los programas de espectáculo en Argentina, el padre de Juanita Tinelli se encargó de también dejar en claro a todos lo que en verdad siente por ella.

El avance del programa 'Esta Noche' muestra un audio enviado por el propio Marcelo Tinelli donde reafirma su amor hacia Milett Figueroa. Además, en este corto, pero emotivo mensaje, deja en claro que ya le tiene un gran aprecio a la madre de la presentadora peruana.

"Ella es mi novia, mi mujer. Te amo amor, te amo mi vida", ha señado el conductor argentino; quien también envió saludos a doña Martha Valcárcel llamándola cariñosamente 'suegra'.

De esta manera, Milett Figueroa desmintió romance clandestino con Pablo Heredia. Tras marcar distancia de las declaraciones del actor argentino, no dudó en enaltecer su relación actual con Marcelo Tinelli.