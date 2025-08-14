Xiomy Kanashiro celebra un mes más de relación con 'Foquita' Farfán: "Llegó el 14 y comenzó nuestra historia"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán atraviesan un gran momento en su relación. Este miércoles 14 de agosto, la integrante de 'La Casa de la Comedia', sorprendió al compartir una amena publicación junto al exfutbolista, conmemorando de esta manera un mes más de su cálido romance.

Xiomy Kanashiro celebra su aniversario con 'Foquita'

La bailarina y creadora contenido recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un video en el que se le observa muy feliz al lado de su pareja Jefferson Farfán, con el que conmemora 6 meses de su relación.

En el inicio del corto audiovisual, Kanashiro muestra el anillo que lleva en su mano derecha, como símbolo de su compromiso. Además, en las siguientes imágenes se visualiza a ella junto al exfutbolista de Alianza Lima departiendo de una cena romántica.

En tal sentido, en las instantáneas Kanashiro aparece sentada sobre las piernas del '10 de la calle' mientras él le besa la mejilla y ella sonríe. Mientras que, de fondo aparece un arreglo de globos rojos formando un corazón, así como también una pequeña mesa decorada acorde al momento.

Finalmente, Xiomy besa a un oso de peluche, que sería un obsequio por parte de 'Jeffry'. La exintegrante de Alma Bella acompañó la grabación con una frase que refleja la felicidad que tiene al cumplir un mes más al lado de Farfán.

"Entonces llegó el 14 y comenzó nuestra historia", lee en la publicación de Instagram de Kanashiro, quien acompañó el mensaje con el número 14 y dos emojis de corazón.

¿Cuándo inició su relación?

En diálogo con el programa 'América Hoy', en abril del presente año, Jefferson Farfán reveló que su relación con Xiomy Kanashiro inició el 14 de febrero, día en el le confesó su amor a la popular 'Chinita'.

Xiomy revela que paga salidas con 'Foquita'

Xiomy Kanashiro sorprendió a muchos al revelar un detalle curioso en su romance con Jefferson Farfán. La integrante de 'La Casa de la Comedia', reveló sin rodeos que no tiene problemas en asumir los gastos cuando sale junto a él.

Al respecto, dichas declaraciones se dieron durante un reciente episodio de su programa de YouTube '¿Ahora Qué?'. Asimismo, dejó en claro que invitar a su pareja a disfrutar de amenos momentos forman parte de su vínculo amoroso.

De esta manera, Xiomi Kanashiro demostró su felicidad en sus redes sociales al celebrar un mes más de su relación con Jefferson Farfán, este jueves 14 de agosto.