Periodista peruana echa a Christian Cueva ¿por segundas intenciones con ella?: "Es un joyón"

La periodista deportiva Alexandra Hörler sorprendió a todos al no dudar en hablar sobre Christian Cueva y revelar si es que en algún momento el futbolista tuvo segundas intenciones con ella. Una respuesta que sin lugar a duda dejaría en la mira a la actual pareja de Pamela Franco.

Alexandra Hörler sobre Christian Cueva

Christian Cueva se encuentra en los titulares de la farándula y esta vez no por su conflicto legal con su aún esposa Pamela López, sino porque la trujillana no dudó en salir públicamente a acusarlo de realizar llamadas a su pareja Paul Michael a altas horas de la noche, a través del número de un amigo del 'pelotero' que vivió con él en Ecuador.

Pese a que el popular 'Aladino' negó tajantemente las declaraciones de la madre de sus hijos e incluso, le envió una carta notarial para que se retracte por mancillar su imagen y honor, una vez más, el futbolista se vería en el foco de los programas de espectáculos.

Pues bien, durante una entrevista con 'Café con la Chévez' de Trome, Alexandra Hörler calificó como un "joyón" al exjugador de la Selección peruana porque en algún momento "quiso fregarla". Según detalló la periodista peruana, ella siempre trató de que 'Cuevita' se limitara a responder sus entrevistas y que nunca le permitió que él se sobrepasara o cruzara los límites de lo profesional.

"Bueno, Cueva es un joyón, ya lo sabía. Yo, por ejemplo, siempre mantuve una relación muy distante con Cueva, era entrevistarlo y se acabó. En algún momento de repente quiso fregar, pero no había espacio para eso", expresó tajantemente.

No dio pie a insinuaciones con el futbolista

Con ello, Alexandra Hörler dejó por sentado que en si en algún momento Christian Cueva trató de bromear o tener algunas insinuaciones, ella siempre fue clara sin permitir acercamientos fuera del contexto laboral.

También lamentó que el exjugador de Alianza Lima haya desperdiciado tiempo y oportunidades en su carrera por temas ajenos a su vida deportiva. Incluso, realizó una crítica a Pamela López por no haberle puesto límites a sus comportamientos autodestructivos como "llegar borracho o que vaya de juerga en juerga".

"Ella ha vivido esa vida desordenada, de excesos con él y lo ha permitido. Si ella lo admira y es exitoso, y ve excesos, pues no puede permitir que esté llegando borracho, que vaya de juerga en juerga. La mujer que te quiere y que te quiere bien, ve que estás tirando tu carrera por la borda y te dice 'no, eso está mal'", se le escucha decir en el video.

De esta manera, Alexandra Hörler, periodista deportiva peruana, se pronunció sobre Christian Cueva y reveló si en algún momento la pretendió: "De repente quiso fregar", acotó.