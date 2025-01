¿Se les acabó el amor? Hermano de Milett Figueroa revela si la modelo terminó o no con Tinelli

12/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli vuelven a generar conmoción en la farándula tras los crecientes rumores de un aparente fin de su relación. Es en medio de ello, que el hermano de la modelo peruana decidió salir al frente y revelar más detalles de la situación.

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación?

Programas argentinos como 'LAM' dejaron entrever que el amor entre la peruana y el 'Divo' argentino habría llegado a su fin, ya que pasaron Año Nuevo y Navidad por separado. Incluso, el presentador de 'Puro Show', Sebastián Perelló, habrían aseverado que Tinelli estaría saliendo con otras mujeres en Punta del Este.

En ese marco, Helmut Lindner, decidió romper su silencio en una entrevista reveladora con un medio local para calificar como simples "chismes" sobre la relación de su querida hermana Milett Figueroa, puesto que no contarían con pruebas suficientes para corroborarlo.

El hermano de Milett afirmó que la pareja se mantiene unida y más juntos que nunca. Asimismo, expresó que la también actriz peruana se encuentra feliz tras su participación en el reality 'Cantando' y que este 2025 tiene nuevos proyectos en la mira.

"Ya sabes cómo es la prensa del espectáculo en todo el mundo, especulan y lanzan los famosos 'sin confirmar' sin ninguna prueba de lo que irresponsablemente dicen. Milett está muy bien con Marcelo, recién terminó de jurado en el Cantando con muy buenos comentarios por su desempeño", señaló Helmut a 'El Trome'.

Hermano de Milett descarta separación

Al ser consultado sobre si Milett y Tinelli vivían juntos o no en Argentina, Helmut señaló que no, pero no estaría relacionado con que su romance haya terminado, sino que la modelo "viajó a Buenos Aires por temas comerciales de una marca de productos". También sostuvo que Milett vive de forma independiente en su departamento.

"Milett sigue en Argentina claro, todo bien con Marcelo. Ella está en Buenos Aires por temas comerciales de una marca de productos. (¿Aún no conviven?) No, Milett vive independientemente en su departamento y Marcelo en el suyo, pero todo está bien entre ellos", remarcó.

¿Solo aguardan al estreno del reality?

El reconocido periodista de espectáculo argentino, Ángel de Brito, remarcó que ruptura entre la peruana y el argentino ya se consumó, pero estarían esperando el estreno del reality de Tinelli y sus hijas para hacer oficial la noticia, ya que Milett sería la villana de dicha producción.

"Se separó Tinelli. Yo intuyo, conociendo a este hombre, que están separados. (...) Están aguantando la oficialización de la ruptura hasta que salga el reality; ella es la villana del reality. Se pelea con Milett y las hijas la odian", indicó.

De esta manera, Helmut Lindner, hermano de Milett Figueroa, decidió aclarar los rumores de una separación entre la modelo peruana y el argentino Marcelo Tinelli en una entrevista brindada al medio peruano 'Trome'.