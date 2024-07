¿Se olvidó de Milett? Marcelo Tinelli se luce feliz con su expareja tras rumores de infidelidad

15/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcelo Tinelli vuelve a sorprender a todos al aparecer en una foto muy sonriente y contento con su expareja en Miami, mientras que Milett Figueroa se encuentra en Argentina en medio de las recientes especulaciones de una crisis en su relación.

¿Tinelli volvió con su ex?

Tras estar distanciados debido al viaje a Estados Unidos, de Tinelli, los rumores de una presunta infidelidad de su parte hacia la modelo peruana se intensificó tras ser captado con otra mujer, compatriota suya, en un partido de la Copa América.

A pesar de que esa mujer identificada como María Eugenia Schlatter alegó que solo mantenía una simple amistad con el argentino, no pudo evitar que los seguidores de Milett la tildaran como "la amante" y "rompehogares".

Pero recientemente, se vio al popular 'Cabezón' en sus vacaciones en Miami al lado de su familia, entre ellos su expareja María Paula Robles, durante un almuerzo.

"Se me derrite el corazón. Mi vida entera", se lee en la breve descripción de la imagen en redes sociales de Juanita Tinelli, junto a un emoji de corazón rojo.

La imagen fue reposteada por el argentino, quien le agregó 3 emojis de corazones a su post, evidenciando la felicidad por este reencuentro que, finalmente, se hizo público y generó gran revuelo en la farándula nacional e internacional.

Marcelo Tinelli compartiendo botella de vino junto a su expareja.

¿Terminó con Milett Figueroa?

Debido a la creciente ola de rumores del fin de su amor, Marcelo Tinelli rompió su silencio en una entrevista con 'A la tarde' y aseguró que aún sigue con Milett.

"Estoy de novio con Milett, siento un gran amor por ella. Ella está en Buenos Aires, recién estábamos hablando," afirmó el expresentador de 'Bailando 2023'.

Recordemos que Figueroa no habría acompañado al argentino a EE. UU. debido a unos problemas con su visa y por ello, manifestó que es feliz junto al "amor de su vida" y vive cada momento a su lado.

¿Tinelli engaña a Milett Figueroa?

La mujer que fue vinculada sentimentalmente con Tinelli por subir una foto a su lado, Eugenia Schlatter, es abogada y panelista del programa 'Entrometidos en la Tarde' (Net TV).

Asimismo, no dudó en asegurar que "está abierta al amor" y resaltó las cualidades que encontraba encantador de Tinelli: "Me gusta su manera de ver la vida. Su excelente relación con sus hijos. Es muy protector de las personas que ama. Es una persona muy exitosa. Y ama su trabajo. Esas cualidades me parecen muy importantes".

Es por ello, que los rumores de una presunta infidelidad se intensificaron, pero esta vez no por Schlatter sino porque Marcelo Tinelli reapareció en un almuerzo familiar al lado de su expareja María Paula Robles con una gran sonrisa, mientras que Milett sigue en Argentina.