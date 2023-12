¿Se puso nerviosa? Guadalupe Farfán revela todo lo que sintió al enterarse del beso entre 'July' y 'Cristobal'

La popular actriz Guadalupe Farfán rompió su silencio sobre el beso entre 'July' y 'Cristobal', y confesó todo lo que sintió al enterarse que iba a grabar una de las escenas más esperadas por los fanáticos de 'Al Fondo Hay Sitio' junto a Franco Pennano.

Las palabras de la artista fueron reveladas luego del último capítulo de la décima temporada de la mencionada serie, donde todos sus seguidores estuvieron pendientes a la confirmación del romance entre ambos personajes.

Sin embargo, pese a la emoción que existía en torno a dicha escena, Guadalupe Farfán sorprendió al indicar que sintió pánico cuando fue informada sobre el beso entre 'July' y 'Cristobal', ya que se lo dijeron con pocos días de anticipación.

De hecho, la actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' describió los últimos días de grabación como un "sube y baja de emociones" por toda la ansiedad y presión que tuvo durante este periodo.

"Ha sido un sube y baja de emociones. He estado muy nerviosa y muy ansiosa estos días. Por fin se dio. Tenía un montón de presión. Desde el día que me enteré que esa escena existía, que no ha sido hace mucho, ha sido hace como 2 o 3 día, entré en pánico", declaró para América.